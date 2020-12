Descenso en las contrataciones para Navidad, según Adecco

Pese a las cifras de contratación del Black Friday, la incertidumbre provocada por la segunda ola de la pandemia, las restricciones horarias y de aforo y los cierres perimetrales de numerosas Comunidades Autónomas afectarán negativamente a la campaña de Navidad 2020, de manera que se espera una caída interanual de las contrataciones laborales. Esas son, al menos, las previsiones de la empresa de recursos humanos Adecco, que señala que en la provincia de Ávila se firmarán unos 2.800 contratos en la campaña navideña, un 7% menos que en 2019. Esta tendencia a la baja es similar a la que se prevé para el conjunto de Castilla y León, donde se espera que se superen los 51.500 contratos en las próximas semanas.

Con todo, el panorama que se dibuja en la región no es tan negativo como el del conjunto del país, no en vano entre los meses de diciembre y enero se estima que se firmarán en España unos 940.000 contratos, un 15% menos que en el mismo periodo de 2019-2020.

Yes que este año la campaña navideña se prolonga hasta las rebajas de enero? será atípica por la crisis de la COVID-19, si bien pese al desplome de ciertos sectores claves en nuestro país como la hostelería y el turismo, otros como el comercio electrónico están estimulando una reactivación del mercado laboral. Así, los sectores vinculados al gran consumo, e-commerce, la alimentación, la distribución, el retail, la logística, y el transporte son los que más empleo pueden generar en estas fechas.

Los perfiles más buscados serán, según Adecco, empaquetadores, mozos, preparadores de pedidos y carretilleros. La diferencia este año es que dicho personal estará localizado en los centros logísticos, en lugar de en los comercios tradicionales. Se mantienen los mismos puestos, pero cambia la ubicación del centro de trabajo debido al auge de las compras online, asegura la empresa de recursos humanos.

valladolid, a la cabeza. En Castilla y León se prevé que Valladolid lidere la campaña con la firma de 15.600 contratos, aunque son un 10% menos de los realizados un año atrás. A ella le seguirán Palencia (11.300; -7% interanual), Burgos (8.500, número similar al realizado hace un año) y Segovia (5.200; -7%). A más distancia se sitúan provincias como Ávila (2.800 contratos; -7%), León (2.500; -10%), Zamora (2.400; -10% también) y Salamanca (2.300; -8%). A la cola del ranking está Soria, dónde se esperan en estas fechas solo 1.000 empleos pero que también es la provincia que sufrirá el menor retroceso además de Burgos (-6%).