El virus no tiene hueco en la mesa

Millones de familias volverán a sentarse a la mesa esta Navidad, seguramente con menos comensales de lo que acostumbraban y sin el despliegue de besos y abrazos de otros años. Sean seis, ocho o 10, lo importante es que el coronavirus no esté entre los invitados.

Cuantos menos, mejor

Estas navidades no serán posibles las comidas multitudinarias, ni las de compañeros de trabajo, ni las de amigos, ni las de familia. En la hostelería hace tiempo que están prohibidas en la práctica, con el cupo máximo de comensales por mesa, pero en el hogar también es imprescindible recordar que, en estos tiempo de pandemia, ocho son mejor que diez y seis mejor que ocho.

Tranquilos, nos hicimos el test

Serán miles las personas las que piensen reforzar su seguridad pagándose quizás un test de antígenos. Es un error: el test negativo es una foto fija del pasado. Podemos estar incubando la enfermedad sin saberlo, así que su resultado no es una carta blanca.

Compartir mantel

Se podrá hacer con 10 personas, pero hay que tener en cuenta a la hora de sentarse quiénes son convivientes y quienes no. Entre los no convivientes debe haber un sitio de distancia y nada de colocarse en frente del cuñado o del nieto. Cara a cara, solo los que viven juntos.

¿Y los abuelos?

Hay que exponer lo menos posible a las personas vulnerables, procurar que sus contactos con el resto de comensales sean los mínimos. Hay un detalle que conviene pensar en los casos en los que hay alguna persona dependiente en la familia. En ese caso, los parientes responsables de su cuidado no deberían ir todos a la misma comida. Si se produjera un contagio y ponen a todos en cuarentena, ¿quién se ocuparía entonces de su cuidado?

¡Cuánto tiempo sin vernos!

Como cada Navidad, es más que probable que se reúnan bajo un mismo techo personas que hace tiempo que no se ven. Este año es obligatorio prescindir de besos y abrazos. Y eso vale para la llegada a casa, para la despedida... y para la euforia tras las uvas de Año Nuevo.

Hora de comer, ¿quién sirve?

Este año, mejor que solo sirva la comida siempre la misma persona, o a lo sumo una pareja; por ejemplo, los anfitriones. Los cubiertos que se utilicen para ello serán solo para esa función. Y nada de picar todos del mismo plato. Para recoger, el consejo es el mismo. Por cierto, ¿se han acordado de higienizarse las manos antes de sentarse...?

¡Quítate la mascarilla, hombre... (...o mujer)!

En algún momento habrá que quitársela claro, pero solo mientras se esté comiendo. En las pausas, que vuelva a su sitio, bien colocada. Y será una buena idea dejar junto al plato de cada comensal un sobre de papel, para que pueda guardar en él la suya.

¿Cuál es mi copa?

A todo el mundo le ha pasado alguna vez, perderse en el reparto de las copas y acabar cogiendo la del primo, la madre o la tía. Cometer este año un error puede ser peligroso, porque la copa tiene las secreciones respiratorias de quién la usó. Consejo: Ponga en el pie de las copas algún detalle, lazo, adhesivo que permita a cada invitado saber que esa es su copa. Y, ojo, nada de brindar chocándolas entre sí.

Toqué la botella, pasa el gel

No hace falta higienizarse las manos constantemente. No nos volvamos locos. Sí es imprescindible tras estornudar o sonarse la nariz, por ejemplo.

¿Qué tal un poco de música para ambientar?

Mala idea. La música ambiental obliga a elevar la voz. Y hablar con vehemencia sin mascarilla es un comportamiento de riesgo, cuando más alto se habla, más gotículas de saliva se expulsan. Por supuesto, la sesión de villancicos en familia, debería quedar para otro año.

Ventilación y más ventilación

Si uno tiene la suerte de comer o cenar al aire libre, mejor que en cerrado. Si hay que sentarse a cubierto, las ventanas del comedor deberían estar abiertas para favorecer la ventilación y, si eso no es posible porque hace un frío que pela o llueve, hay que abrirlas varias veces a lo largo de la comida. Al virus le gustan los lugares cerrados.

¡Cómo pasa el tiempo!

Pues sí, el tiempo pasa sin darse cuenta cuando uno esta disfrutando y hay que tenerlo en cuenta. Las reuniones deben tener un tiempo limitado, nada de hacer largas comidas y menos aún sobremesas de esas que se juntan con la cena. Y, ojo, a la hora del toque de queda, todos a casa.

¿Podemos intercambiar regalos?

Claro, mientras que eso no sea una excusa para alargar mucho más la reunión. Con la mascarilla siempre puesta y una correcta higiene de manos, el riesgo de que el virus se transfiera a través del envoltorio de un regalo es mínimo.

Llegó la hora de despedirse...

Con mascarilla, y recordando una de las pautas anteriores. Nada de besos ni abrazos, no bajen la guardia en el último segundo, que se puede estropear todo el trabajo anterior. Estos días hay que tirar de sentido común y pensar que el virus no se toma vacaciones por Navidad, por lo que mantener las medidas todo el tiempo».