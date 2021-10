La Junta da por hecho el sí Xav a las cuentas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, presentaron las líneas generales del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2020, unas cuentas que siguen pendientes de los apoyos parlamentarios para salir adelante. De hecho, la negociación que se mantiene con Por Ávila, una vez conseguido su respaldo para el techo de gasto, estuvo muy presente durante la comparecencia. Aunque no concretaron inversiones o cuantías, tanto el presidente como el vicepresidente dieron por hecho el apoyo de la formación amarilla al hablar de unos presupuestos «muy buenos» para la provincia.

«Se está trabajando en ello, el año pasado conseguimos el apoyo de Por Ávila y entendemos que ahora va por buen camino», dijo Mañueco, para quien «el mejor apoyo que se hace a la provincia es el Proyecto de Presupuestos que hoy presentamos», señaló. Tras destacar que «se ha hablado con todas las provincias» y que «unas han sido más receptivas que otras», enmarcando a Por Ávila entre las formaciones que mostraron «voluntad de entendimiento», el presidente de la Junta aseguró que «tenemos unas expectativas políticas no cuantificables de que esto va a tener un respaldo mayoritario», dijo. Una vez que las cuentas inician su tramitación parlamentaria, «ahora toca un trabajo prudente, discreto, realista y eficaz para conseguir ese objetivo y estamos convencidos de ello», indicó.

También Igea se refirió a esta cuestión y, aunque no quiso avanzar ninguna clave de las cuentas provincializadas, por «cortesía» con los parlamentarios, aseguró que «el presupuesto es muy bueno para Ávila». «Sabemos bien cuáles son las demandas de la provincia y si hay algo que le interesa a los ciudadanos de la provincia es continuar con una senda que ha permitido que en la provincia haya bajado el paro un 32% en el último trimestre, el segundo descenso más importante de la región», destacó. «Que podamos continuar con en esa senda, mejorando las infraestructuras y las capacidades de la provincia, precisa de unos presupuestos; no tener presupuestos no es nada bueno para la provincia de Ávila», remarcó.

Preguntado por el dinero que se destinará a la provincia en contraprestación al apoyo, insistió en que la negociación «no se ha planteado en términos de lo que puede costar o no», sino de «necesidades e infraestructuras». Además, aseguró que «la intención de la Junta es cumplir con lo presupuestado el año pasado, en Ávila y en el resto de provincias».

mejoras y estabilidad. El presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño, ha vinculado la posible aprobación de los presupuestos de la Junta de Castilla y León por parte de su formación a que «haya estabilidad política para poder ejecutarlos», además de que atiendan a las demandas para la capital y la provincia abulenses. Budiño ha asegurado «no conocer el contenido de los presupuestos» y de estar «expectantes para conocerlos». Por su parte, el procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro José Pascual, afirmó ayer que aún «no hay nada acordado ni pactado» con el Gobierno autonómico tras la presentación de los Presupuestos Generales de la Comunidad ayer por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Pascual sí se mostró abierto a votar favorablemente «siempre que haya inversiones para la provincia de Ávila y deje de estar en el olvido».