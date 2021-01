De Ávila a Santiago en un Año Santo algo deslucido

El 25 de julio se celebra la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España. Es un día grande, sobre todo en la ciudad que lleva su nombre. Y más aún cuando la fiesta, como ocurre este año y como puede llegar a ocurrir unas 14 veces cada siglo, cae en domingo. Eso quiere decir que el año se convierte en Año Xacobeo, una cita especialmente importante para los amantes del Camino de Santiago, las rutas empleadas por los peregrinos desde tiempos lejanos para llegar, desde distintos puntos de España, a presentar sus respetos al Santo.

Pero el Xacobeo 2021 (que comenzó oficialmente el 31 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa en el Obradoiro) no será como los últimos. La pandemia que asola el país ha motivado no pocos cambios en las peregrinaciones a Santiago, algo que saben bien los miembros de la Asociación de Amigos del Camino de Ávila.

De entrada, éste será el Xacobeo de los albergues cerrados. El hecho de que muchas de estas instalaciones, como ocurre con el albergue de Las Tenerías (ubicado junto a la ermita de San Segundo) no puedan cumplir con las estrictas medidas sanitarias y de higiene impuestas para frenar los contagios, hace que no puedan abrir sus puertas para recibir a los peregrinos.

El albergue abulense cerró sus puertas el pasado mes de marzo y así lleva desde entonces, y sin visos de poder recibir las visitas de aquellos que cruzan España caminando para visitar al apóstol más querido en nuestro país.

«La verdad es que es una pena», nos reconoce Raquel Martín, presidenta de la asociación, que apunta un dato: el año pasado apenas pasaron por el albergue de Las Tenerías 21 peregrinos, cuando lo habitual es una media de entre 400 y 500 personas.

Esto no quiere decir que los peregrinos que así lo deseen puedan completar etapas del camino. Pero deben tener en cuenta que no encontrarán abiertas las puertas del albergue abulense. «El protocolo al que nos obliga la Junta, que es el mismo que el de la hostelería, es imposible para nosotros», lamenta Martín, que aclara que la asociación no se puede permitir tener una persona a tiempo completo para llevar a cabo el mantenimiento y la limpieza que se exigen en estas situaciones.

Además, prosigue, no tendría mucho sentido. «Los peregrinos no están pasando», se entristece esta amante de la ruta, que echa en falta no sólo a los caminantes que llegan de otras provincias sino también, a los extranjeros.

Las habituales marchas, que se suspendieron en marzo del año pasado siguen suspendidas este 2021 en el que, eso sí, la asociación sí que espera poder repetir algunas de las actividades culturales que realizaron el año pasado, como el concurso de cuentos o la Semana Xacobea, con la celebración de varias conferencias. «Nosotros tenemos ganas de hacer cosas», deja claro la presidenta de la asociación.