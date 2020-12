Con récord de contagios en el mundo, la pandemia de coronavirus se adentra en diciembre dejando atrás uno de los meses más trágicos de 2020. Después de abril, noviembre ha sido el que más muertes ha registrado en España, concretamente 9.200. Con este escenario, el país, en pleno descenso de la complicada segunda ola, debe afrontar ahora desde cotas aún muy peligrosas el reto de la Navidad.

En ese desafío hay un temor escondido al que puso imágenes el fin de semana pasado con las primeras aglomeraciones navideñas: el de una eventual tercera ola antes de la tierra prometida de las vacunas, que esta semana han vuelto a reforzar la esperanza con el estudio de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) que podría dar luz verde al uso de la de Pfizer y la de Moderna a partir del 29 de diciembre y el 12 de enero.

Esperanza y cautela son las claves en estos días para la reflexión, como también lo fue octubre, sobre los errores de una desescalada estival que, según insisten los expertos, no debe repetirse a las puertas del invierno, menos aún cuando los datos son ahora infinitamente peores que al terminar el verano.

El reto de la Navidad - Foto: David ZorrakinoA la vista de lo sucedido, desde el Ministerio de Sanidad, la secretaria de Estado, Silvia Calzón, hizo un llamamiento a la responsabilidad y la prudencia a raíz de las aglomeraciones del fin de semana en puntos neurálgicos de Madrid, Barcelona y Valencia, tras el encendido de las luces navideñas, y pidió que se eviten en días sucesivos ya con la mirada puesta en los festivos del puente y las jornadas navideñas. Algo similar sucedió en Logroño que, tras semanas con los bares cerrados, recibieron un aluvión de clientes en su reapertura.

Para evitar los abusos están las normas y el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han acordado esta semana las directrices de su plan para evitar rebrotes durante y después de la Navidad. Estas están basadas en las restricciones de la movilidad entre territorios, aunque sí se permiten las visitas a familiares, así como reuniones que no podrán ser de más de 10 personas, niños incluidos, en las fechas más señaladas.

Aunque este planteamiento es común y de obligado cumplimiento, Madrid se opuso al cierre perimetral de las comunidades y Cataluña, que sí apoyó el contenido de las restricciones, se abstuvo por considerar que son las propias autonomías las que tienen que hacer sus propios planes.

El reto de la Navidad - Foto: Servicio Ilustrado (Automático)Para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el pacto se resume en una frase: «En Navidad nos quedamos en casa y limitamos todos los movimientos prescindibles». Sencillo.

«El objetivo es poder seguir celebrando muchas navidades más, de nosotros depende, el mejor regalo es cuidarnos, cuidar a los demás y regalarnos vida», agregó la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

«Todo el mundo entiende lo que quiere decir allegado: estas fiestas tienen un componente muy especial y debemos permitir que un familiar o una persona muy allegada, aunque no tenga un vínculo familiar en el sentido tradicional pero sea una persona con la que tenemos una afectividad especial, puedan estar juntos estos días, pero solo esto», recordaba Illa adelantándose a quien quiera buscar tres pies al gato. Pero al margen de lo que los políticos puedan convenir para hacer un marco reglamentario general, lo que debe imperar es el sentido común para evitar que la COVID-19 vuelva a estar fuera de control.

Volvamos de nuevo a un dato como ejemplo. Un estudio realizado por la dirección General de Salud Pública de Cantabria señala que el número de personas en riesgo de contagio aumenta un 222 por ciento en los días festivos y en los puentes, ya que estos días los contactos «se triplican», creciendo un 342 por ciento y, por tanto, los nuevos casos «se duplican» con respecto a las semanas en las que no hay estos días libres.

Tal y como se ha comprobado, los puentes y festivos de octubre y noviembre han provocado el doble de contagios que el resto de días y han tenido efecto en la evolución epidemiológica de las siguientes semanas. Así que echen cuentas sobre lo que puede suceder solo en este mes de diciembre entre los días festivos del puente de la Constitución y las principales jornadas de esta extraña Navidad.

La OMS aconseja

La alerta y el temor ante lo que pueda pasar estos días es general en el mundo. Sucedió ya en Estados Unidos con el Día de Acción de Gracias y sucede en el resto de Europa que, por tradición celebra como en España la Navidad de una manera similar. Las reuniones en familia y amigos están siempre en el eje de estos días. Por eso también se refirió al respecto el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que recomendó a la población evitar reuniones con distintas familias durante las fiestas de Navidad, así como acudir a centros comerciales «abarrotados».

En una rueda de prensa hace unos días, destacó que la semana pasada se redujeron los casos de contagio de coronavirus desde el pasado mes de septiembre, especialmente gracias a la disminución de la transmisión en Europa. No obstante, el director general de la OMS avisó de que esta reducción de la infección se puede perder «rápidamente», sobre todo si se tiene en cuenta que próximamente muchos países van a celebrar las fiestas navideñas.

«Todos queremos estar junto a las personas que amamos durante los períodos festivos. Pero estar con la familia y los amigos no vale la pena si les ponemos a ellos, o a nosotros mismos, al riesgo de contagio», recalcó.

El mensaje es claro. Mucha precaución.El virus no da tregua.