La Historia de España actúa en Toledo

Trotar junto al Cid y Babieca; sumergirte en las cristalinas aguas del Caribe de la mano de Cristóbal Colón; reír y luchar al lado del ingenioso y mujeriego Lope de Vega; disfrutar del vuelo de las aves rapaces con las que Abderramán III y el conde de Castilla Fernán González firmaron la tregua en la batalla de Simancas en 939; y la guinda final del espectáculo nocturno ‘El Sueño de Toledo’, una fantasía en la que la Historia cobra vida recorriendo los últimos 1.500 años de España. Todo eso y mucho más es Puy du Fou, una iniciativa que ha visto la luz en plena pandemia, un parque temático único en España cuyo fin último es despertar el interés por el pasado y su cultura.

«No es una lección o una clase de instituto, sino que pretende entretener a través de la interpretación e inspiración de datos históricos objetivos», resume el director general adjunto de Puy du Fou España, José Ramón Molinero, quien destaca que la instalación, de unas 30 hectáreas, cuenta con 450 empleados actualmente, pero ampliable a 200 más a medida que se supere la pandemia. Por ello, ya ultiman la preparación de otros dos espectáculos que podrían ver la luz en 2023. Por el momento, el parque abre unos 200 días al año, desde Semana Santa hasta el 1 de noviembre. Eso podría cambiar, dice Molinero, con una campaña específica en Navidad.

Se trata, asegura, de la única infraestructura de sus características en España, hijo de Puy de Fou Francia, más extenso y con más espectáculos, con un desarrollo vital que le dan sus 40 años de experiencia, ubicado junto al Atlántico, cerca de Nantes. «Aquí cada espectáculo tiene su teatro propio y sus actores. Tenemos un plan ambicioso que debe quedar reflejado todos los años», asevera. De ahí que la inversión haya sido de 185 millones.

Uno de los cetreros y ave que participan en otros de los espectáculos. - Foto: Miriam Chacon (Ical)Agua y caballos

Ubicado a las afueras de Toledo, Puy du Fou España se basa únicamente en espectáculos de gran formato sorprendentes, grandes producciones y experiencias que relatan de forma poética y artística distintos episodios de la historia del país. Solo dos aspectos son denominadores comunes de todos ellos: agua y caballos. Guiados por los conocidos ‘Mangas verdes’, que dieron origen al refrán castellano y junto a cuatro poblados temáticos de época, con artesanos como el espadero de Vivar, y gastronomía de todo tipo, un viaje por el tiempo y la Historia llevan al visitante a ‘Allende la Mar Océana’, un show inmersivo en el que el visitante forma parte del descubrimiento de América a bordo de una de las naves de Colón, en una experiencia que lleva caminar por las bodegas de la Santa María mientras surca los mares.

Cerca, ‘A Pluma y Espada’, espectáculo interior sobre el Siglo de Oro, con las aventuras del ingenioso, impetuoso y mujeriego Lope de Vega, con los combates con los soldados del corregidor sobre los tejados de Toledo, hasta su estelar aparición delante del rey para desvelar el complot que amenaza la vida de su majestad.

El castillo alberga ‘El Último Cantar’, en un teatro dinámico que se ubica en la Castilla recién conquistada del siglo XI, en donde las distintas culturas se cruzan entre guerras y lealtades. El visitante es testigo, continuamente en movimiento, de las hazañas de un caballero, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.

La Historia de España actúa en Toledo - Foto: mir_ical‘Cetrería de Reyes’, espectáculo al aire libre con aves rapaces que narra la historia, en el año 939, de los momentos posteriores a la batalla de Simancas, en los que Abderraman III propone a los cristianos una tregua. Para aceptarla, el conde de Castilla Fernán González regala al califa un águila real en señal de paz y le entrega la cota de malla perdida en combate. Comienza entonces una justa sin armas, un duelo de esplendores con 175 aves, entre las que destacan las rapaces que, educadas, prácticamente peinan a los visitantes. Pertenecen a la propia Academia de Cetrería que posee el parque, y que en Toledo dirige el francés Yannis You, y que cuenta con un programa de conservación y reproducción de especies como el milano real, el marabú, búhos, ratoneros, lechuzas, halcones, buitres o pigardos. No solo eso, Puy du Fou cuenta con una finca anexa donde descansan todos los animales que participan en todos los espectáculos y otros que no lo hacen y que forman parte de su propio programa de conservación. «No me extraña que Juan Ramón Jiménez se enamorara de ‘Platero’», suspira Isabel, una de las cuidadoras.

Y para cerrar, ‘El Sueño de Toledo’, el gran show nocturno que se desarrolla desde hace dos años, de forma independiente, y que supone la guinda del pastel y de la que cualquier aspecto que se relate siempre sabrá a poco. «Es una fantasía en la que la Historia cobra vida», comenta Molinero, resurgiendo de las profundidades del río y cruzando las murallas de la ciudad manchega. Allí, recorre todos los pasajes desde el Reinado visigodo de Recaredo hasta la Guerra Civil, pasando por Las Navas de Tolosa, la llegada a América o el ferrocarril.

Este espectáculo de una hora y 10 minutos transporta a los espectadores a través de 1.500 años de Historia representada por 155 actores, una treintena de caballos y sus jinetes e incluso un burro de la raza zamorano-leonesa, en peligro de extinción. También, con espectaculares efectos especiales y banda sonora original de Nathan Stornetta, y que hace referencia, durante el mismo, al Caballero de Olmedo o a la toledana María Pacheco y el movimiento comunero. Puede acoger a 4.000 espectadores por representación y se interpreta en un vasto escenario de cinco hectáreas, con 1.200 trajes, donde hay participación de Castilla y León.

Amor por el vestuario

La Historia de España actúa en Toledo - Foto: mir_icalTras dos décadas dedicadas a las series y cine histórico, a Mar Alonso le plantearon la idea de trabajar en el único parque temático con mucho trabajo a diario. Más de 3.500 trajes lo acreditan. Originaria de Torre del Bierzo, esta leonesa es la responsable de todo el vestuario de Puy du Fou España. La gran variedad de espectáculos y de épocas diferentes la obligan a realizar un gran trabajo «de estudio y documentación», junto a su equipo de 22 trabajadores. «Nuestro trabajo es que el vestuario se vea en el espectáculo y que sea cómodo para los actores y trapecistas. Que no sea noticia por algo negativo», expresa.

Vida de deporte y espectáculo

«Me gusta mucho bailar y lo que hago en Puy du Fou porque es multidisciplinar, dinámico, polifacético; y te cuenta la Historia de España de una forma muy original». A sus 18 años, la joven Marta de la Calle, de Arenas de San Pedro (Ávila), forma parte del engranaje del ‘Sueño de Toledo’, en el que trabaja desde hace tres meses. Su agilidad y vinculación con el deporte, pues ha competido desde hace años en gimnasia rítmica, la facilitaron entrar en el equipo del espectáculo, en el que se cambia de vestuario entre ocho o diez veces, en función de la época interpretada, «más o menos cada cinco minutos».

Disfrutar de la Historia

Para disfrutar de la Historia a través de Puy du Fou el visitante puede obtener la entrada a través de la web del parque por un precio de 27 euros para adultos y 19 los niños, mientras que el espectáculo nocturno, aparte, tiene un coste a partir de 24 euros. La combinada alcanza los 41 euros y 34 para los más pequeños de la casa. Además, cuenta con un denominado ‘pase emoción, por 12 euros más, con el que los visitantes contarán siempre con asientos preferentes en los shows. En junio y septiembre, el parque abrirá todos los días, excepto los lunes, mientras que entre julio y agosto lo hará a diario.