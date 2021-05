El alcalde valora el fin del cierre perimetral

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, calificó como «muy positivo» que se ponga fin al cierre perimetral y recordó que «hace meses» ya lo solicitó, para que, principalmente, «los habitantes de Madrid se puedan desplazar a la ciudad de Ávila y podamos tener una relación fluida entre la Comunidad de Madrid y esta ciudad y esta provincia, porque es muy necesario».

Sánchez Cabrera insistió en que «nuestros comercios, la hostelería, nuestro turismo depende de los madrileños, y también muchos abulenses viven en Madrid, y vienen todos los fines de semana a ver a sus familias, a sus casas en Ávila, realizan las compras en nuestra ciudad y están moviendo y dinamizando el consumo, y eso es muy importante para nuestra ciudad».

Ahora bien, hizo un llamamiento para que «todos seamos coherentes con la situación que estamos viviendo», y recordó que «la pandemia sigue aquí, el virus sigue entre nosotros, y por tanto no debemos de relajar las medidas de seguridad», por lo que señaló que debemos seguir utilizando la mascarilla, teniendo en cuenta el distanciamiento social y manteniendo la higiene de manos, tres medidas básicas que «todos los abulenses debemos seguir cumpliéndolas».

A su vez, también quiso lanzar un mensaje de «cuidado» para esos abulenses, especialmente mayores, que ya se han vacunado. Y añadió que «el hecho de estar vacunado no significa que no te puedas contagiar y que no puedas contagiar a los demás, y eso lo deben saber todas las personas que se han vacunado». Finalmente, y a la espera de que todos estemos vacunados y se alcance la inmunidad en todo el país, afirmó que «debemos apretar en este último momento, aguantar y estar a la altura como hemos estado a lo largo de toda la pandemia».

Por su parte, la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, mostró su «preocupación» ante la caída del cierre perimetral, ya que aunque los datos son buenos y la vacunación está avanzando, indicó que «no hay un instrumento legal que permita tomar medidas que nos ayuden a frenar esta pandemia» en el caso de que se vuelvan a elevar los contagios.

En este sentido, Ana Carlota Amigo aseguró que «los datos son buenos, somos la primera comunidad en vacunación de España, los mayores de 80 años están vacunados al cien por cien; los mayores de 70, casi en un 90%; y vamos muy rápidamente, si llegan más vacunas, con los mayores de 60, que era la población de mayor riesgo que teníamos». A su vez, tuvo palabras de reconocimiento para la labor del personal sanitario, «sin descanso», para llevar a cabo esa vacunación. Este hecho, apuntó, está permitiendo que se vaya reactivando la economía, y recordó los datos de bajada del desempleo en los dos últimos meses en la Comunidad, al tiempo que recalcó que «somos conscientes de que abriendo todos los sectores y recuperando la economía esto va a mejorar».

No obstante, lanzó también un mensaje de precaución «porque aún no estamos en un momento de poder salir como si no hubiese un mañana. Todos tenemos ganas, existe un cansancio pandémico, hay ganas de disfrutar de las familias, de los viajes, pero seamos conscientes de que el virus viaja con las personas». En este sentido, y ante los datos de comunidades vecinas como Madrid y País Vasco, con «una incidencia muchísimo más alta que la nuestra», señaló que «somos conscientes de que con esta apertura nuestra incidencia va a subir», pero «dado que el Gobierno no ha hecho los deberes, y no nos ha dado una alternativa legal para que las comunidades tengan instrumentos para poder sujetar y frenar hasta que todos estemos vacunados estos contagios, tendremos que apelar a la responsabilidad individual de los ciudadanos». «Muchos han cumplido con las medidas, y desde el gobierno regional se lo agradecemos, pero es verdad que este cansancio nos puede dar un exceso de confianza que todavía no podemos tener», por lo que apuntó que «debemos ser precavidos», afirmó finalmente.