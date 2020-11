Protocolo covid en las aulas ¿el gran desconocido?

El protocolo ante la covid-19 que se sigue en los centros escolares es en muchas ocasiones el gran desconocido y es habitual encontrar dudas entre los padres, no solo los que se han enfrentado a algún caso positivo en las clases de sus hijos, sino también ante el temor de que esto suceda. A esto se unen casos en los que los padres consideran que se actúa de maneras diferentes o incluso se insiste en que falta información.

Que hay un protocolo, es cierto. Ahora, ya que se conozca y los padres consideren que se aplica, es otro mundo.

El propio director provincial de Educación, Santiago Rodríguez, señala la existencia de ese protocolo con una labor que comenzó desde el final del curso pasado y que se plasma con la puesta en marcha de una serie de acciones ante la aparición de un positivo en covid-19, en una propuesta consensuada entre las consejerías de Educación y Sanidad.

El objetivo de este protocolo es evitar la propagación de la infección y cortar la aparición de cualquier tipo de brote del modo más rápido y eficaz posible.

En estas actuaciones, indica Santiago Rodríguez, «se procura tener una coordinación muy estrecha y una comunicación fluida entre la Dirección Provincial, la Gerencia de Atención Primaria y la sección de epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad, al igual que se propicia la coordinación entre los centros docentes y los centros de salud proporcionando a ambos las vías de comunicación con el otro».

De este modo, cuando en cualquier centro de salud aparece un alumno que da positivo en la prueba por covid, «inmediatamente se informa al centro docente y a la Dirección Provincial de Educación (equipo-covid que se ocupa del seguimiento provincial)». Una vez que el centro docente recibe la información de que un alumno o profesor ha dado positivo, el equipo-covid del centro se ocupa de hacer un rastreo de las situaciones en que se pueden considerar contactos estrechos del positivo a otros miembros de la comunidad educativa en el ámbito temporal de 48 horas anteriores al momento en que ha dado positivo. Estos posibles contactos estrechos inician inmediatamente una ‘cuarentena’ de 10 días y el centro remite la relación de los mismos a la Dirección Provincial con el fin de solicitar a la empresa de prevención de riesgos contratada por la Consejería de Educación que les realice una PCR para determinar si alguno de estos contactos estrechos a su vez está infectado. La empresa contratada, en nuestra provincia, Quirón Prevención, debe establecer una cita a los contactos estrechos en el plazo de 36 horas desde que recibe la solicitud. Esta cita se efectúa, bien en las instalaciones de Quirón Prevención, si es en la capital, o en el propio centro docente, donde se ha de habilitar un espacio para la realización. Las citas se trasmiten a través de la Dirección Provincial, al centro docente y éste a las familias.

Realizadas las PCR de los contactos estrechos, que están en cuarentena, se comunican los resultados de las mismas a la Dirección Provincial y al centro educativo, a la vez que los interesados pueden verlas a través del sistema informático que ha establecido la compañía. En todo caso, desde la Dirección Provincial (en algunos casos desde el propio centro docente) se informa a las familias sobre el resultado de la misma y el momento en que desde Educación se considera que puede finalizar la cuarentena. No obstante, el final de los diez días de cuarentena queda supeditado al seguimiento que Atención Primaria efectúa de los casos y que pueden determinar en casos concretos la conveniencia de otra actuación.

Es decir, la relación de contactos estrechos y sus resultados también se comunica a Atención Primaria para que a través de los centros de salud puedan hacer un seguimiento y determinar, según las circunstancias de situación y tiempo, si a los diez días de la cuarentena es conveniente y posible la realización de una segunda PCR, antes de incorporarse al centro.

Esta situación ha derivado en circunstancias en que había niños a quienes se realizaba una segunda PCR antes de volver a la actividad lectiva y a otros no, con el consiguiente desconcierto entre los padres. En este sentido, el director Provincial de Educación insiste en que es desde Atención Primaria y los propios centros de salud que realizan el seguimiento quienes determinan las circunstancias y la conveniencia de realizar o no esa segunda PCR. Teniendo en cuenta que cada alumno pertenece a un centro de salud diferente, indica Santiago Rodríguez, las circunstancias pueden ser distintas y es el criterio médico el que determina la actuación.

Hay que tener también en cuenta que la prueba se realiza a los que se considera contactos estrechos, lo que quiere decir que, dependiendo de las clases, no tiene por qué ser todo el grupo.

El protocolo en cuanto a la cuarentena y la realización de pruebas es el mismo en Educación Primaria y Secundaria pero es cierto que lo que puede ser diferente es la determinación de qué alumnos deben considerarse contactos estrechos y es aquí donde surge la posibilidad de cerrar aulas.

Se establece que los alumnos hasta los 6 años de edad no tienen obligación de llevar mascarilla. En consecuencia, los grupos de alumnos de Educación Infantil y primero de Educación Primaria en que hay alumnos de 6 años o menos, ha de preverse que no se mezclen con otros alumnos pero, entre ellos, todos son considerados contactos estrechos al no guardar adecuadamente las distancias de seguridad y no llevar mascarillas.

En estos grupos la aparición de un positivo implica la cuarentena (cierre del aula y las pruebas de todo el grupo.

Los alumnos de cursos superiores han de tener un asiento fijo en su clase, llevar constantemente la mascarilla y guardar la distancia de seguridad de metro y medio entre ellos. En estas condiciones estos alumnos podrían no ser considerados contacto estrecho. Aún así, como medida de seguridad, dado que son varias las horas que pueden estar sentados alrededor de un positivo, se consideran como contactos estrechos a aquellos alumnos que están sentados alrededor de un alumno positivo, a pesar de que estén a ese metro y medio de distancia y lleven continuamente mascarilla. Evidentemente, si se detectan otras situaciones en que el alumno positivo no ha guardado las medidas de seguridad adecuadas con otros compañeros, a estos también se les considerará contactos estrechos.

Cuando del resultado de la inclusión en un listado como ‘contacto estrecho’ se realiza una prueba, desde la Dirección Provincial (o el propio centro docente si así se acuerda con ellos) se llama telefónicamente a la familia para darles el resultado. A su vez, la empresa Quirón Prevención les remite un mensaje indicando un enlace en el que pueden obtener el resultado de la prueba.

Sí que es cierto que el día a día ha ido propiciando que se hayan implementando ajustes en los procedimientos de actuación, tanto por las orientaciones del Ministerio de Sanidad como por la efectividad de las actuaciones. Entre ellos se encuentra que, en un primer momento, cuando aparecía un alumno con resultado positivo, se iniciaba una cuarentena de 14 días de todos los contactos estrechos, y posteriormente esta cuarentena se redujo a 10 días, a la vez que Sanidad incorporó la posibilidad de efectuar una segunda prueba a estos contactos estrechos.

También al principio, si en algún centro surgía un alumno con síntomas compatibles con covid, el propio centro determinaba la conveniencia de que se hiciese una PCR al alumno a través de la empresa de prevención. Sin embargo, eso se modificó de modo que, como ante cualquier síntoma de enfermedad, sea el médico de Atención Primaria quien determine la necesidad o no de realización de la prueba y si el caso es positivo se comunica la circunstancia al centro docente. Es decir, ante los síntomas es el referente de Atención Primaria del alumno quien determina si es preciso realizar la prueba o no.