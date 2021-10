Ante La Virgen, el 'clásico' Real Ávila

Se cortó la racha, pero que no se corten las ganas ni las buenas sensaciones que hasta el momento había mostrado el Real Ávila en un arranque de temporada enérgico en el que quiere seguir apostando Borja Rubiato. «Que se note que nos ha dolido la derrota del fin de semana pasado» pide a los suyos el técnico de Santa María del Tiétar ante la visita al Adolfo Suárez de La Virgen del Camino, uno de esos rivales que suben enteros en su campo pero que bajan pulsaciones en el ajeno, donde aún no saben esta temporada lo que es ganar.Aún así, un equipo siempre incómodo allí por donde pasa. Porque los de Sergio González, a los que este curso hay que buscar más abajo de la clasificación de lo habitual, «son un equipo que siempre se le atraganta al Real Ávila».Y nada mejor que 'pinchar' y azuzar a los tuyos para evitar malos tragos.

«Es un partido para que se note que nos ha dolido la derrota de la semana pasada. Somos un equipo con hambre y con jugadores jóvenes involucrados en la causa». Llama a filas el técnico encarnado en la visita de un rival ante el que poner sobre la mesa todas las virtudes que habían llevado hasta la fecha a los encarnados a sumar jornada tras jornada. «Es un partido en que debemos marcar un ritmo muy alto desde el inicio, frescos con el balón, para que todos lo pidan y cuando no lo tengamos seamos solidarios en el esfuerzo» desgrana Rubiato de cara a una tarde en la que madurar el resultado. Pero en especial «es una tarde para meterle un ritmo muy alto al partido».

Delante un rival adaptado a Los Dominicos pero con jugadores «veteranos capaces de leer los tiempos del partido y que tratan de llevarte donde ellos quieren. Si quieren parar el partido, lo paran, si le quieren meter una marcha más, la meten. Tiene jugadores dinámicos, jugadores de referencia... Una tarde para estar muy concentrados y no conceder. A balón parado hacen mucho daño» describe a su rival el entrenador del Real Ávila, que tiene muy claro que estando en el Adolfo Suárez «la clave del partido estará en meterle un ritmo muy alto desde el comienzo».

«Puede que se note la afluencia de público por el Clásico»

Llega el domingo de fútbol marcado por la disputa del 'Clásico' entre el Barcelona y el Real Madrid. Ha movido el equipo encarnado su habitual horario de partidos en casa con el objetivo de esquivar –18,00 horas– el encuentro de LaLiga, aunque sus coletazos posiblemente se notarán. «Puede que se note la afluencia de público. Está claro que la afluencia de aficionados no será como la del partido ante el Diocesanos, pero lo que quiero es que la gente que venga salga orgullosa de los jugadores y del trabajo de equipo por lo que han visto sobre el césped» señala el entrenador en una tarde en la que el final del 'Clásico' y el inicio del partido se solaparán.