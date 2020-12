Entre la ética y la inmoralidad

El voto secesionista, que durante décadas estuvo tradicionalmente en manos de fuerzas de centro derecha (CIU y PNV), ha virado ahora hacia posiciones más radicales. Un cambio sobre el que el líder morado, Pablo Iglesias, aspira a edificar su idea de que se puede sellar una alianza de izquierdas (PSOE, Unidas Podemos y nacionalistas) que deje a la derecha fuera del poder varios lustros.

Así lo pone de manifiesto el vicepresidente segundo del Gobierno con declaraciones de alto voltaje político como las realizadas esta pasada semana, en las que señalaba que EH Bildu ha hecho un recorrido ético para condenar la violencia terrorista mientras que dirigentes del PP y Vox «viven en la inmoralidad permanente», pues sellan pactos con quienes reivindican la dictadura franquista ante el actual Ejecutivo de coalición.

Iglesias subrayó, además, que nadie cuestiona esa evolución ética de los acuerdos que suscriben los populares con el partido de Santiago Abascal, mientras que en el caso de la formación abertzale no se reconoce su apuesta por la política frente a la violencia.

Para añadir más leña al fuego, y tan solo un día después de pronunciar estas duras palabras, el líder morado señaló que los partidos que apoyan los Presupuestos, como ERC o Bildu, «comprenden mucho mejor el espíritu social de la Constitución» que la «bancada de la derecha», que conciben la Carta Magna como un «instrumento para golpear al adversario».

Asimismo, rechazó los, a su juicio, intentos por «patrimonializar» las víctimas del terrorismo que protagoniza el PP.

'Frágil’ memoria

Los populares reaccionaron con dureza ante unas afirmaciones que, off de record, también molestaron a parte de las filas socialistas. Pero no solo a los actuales miembros y dirigentes del partido, muchos de los cuales aún tienen muy presente cuando su grupo era objetivo de la organización criminal, sino también a figuras emblemáticas como el expresidente Felipe González y el que fuera su número dos Alfonso Guerra. Ambos cuestionaron públicamente el apoyo de Bildu a las Cuentas

Mientras, desde el PP criticaron, por ejemplo, que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 dediquen partidas para exhumar fosas del franquismo mientras el Ejecutivo se «olvida» de que hay 389 asesinatos de ETA por resolver y, encima, pacta las Cuentas con Bildu.

«Ustedes están en los hechos ya superados hace 84 años y olvidan los más recientes», afearon desde el PP en referencia a las acciones de la banda terrorista que aún no han sido juzgadas.

En esta línea, populares, Ciudadanos, Vox y otros grupos minoritarios como UPN criticaron al ministro del Interior, Fernando Grande-Maralska, por «perder la dignidad» en la negociación para aprobar los PGE, al sostener que ha aceptado «pagar la cuenta» autorizando más de un centenar de acercamientos de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco. El apoyo de ERC y EH Bildu «se pagan con sangre», afirmaron.