Gabilondo, listo para "plantar cara" a la confrontación

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha mostrado en la víspera de campaña con "ilusión y más pasión que nunca" para "plantar cara" a la cansina confrontación y para lograr "un verdadero proyecto de progreso" que haga de Madrid "un hogar" frente a aquellos que les quieren "robar la palabra libertad".

Así, la tradicional pegada de cartel ha sido sustituida por los socialistas con un acto celebrado a las 18 horas en el Auditorio Pilar García Peña en Hortaleza al aire libre, previo al inicio de campaña que será mañana. Gabilondo ha estado arropado por el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco; su 'número dos', Hanna Jalloul; la directora de campaña, Mónica Carazo; y por la ministra de Industria, Reyes Maroto.

"Tenemos más ilusión, energía y más pasión que nunca, porque tenemos la necesidad de toda la sociedad para afrontar este desafío. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para lograr un gobierno progresista y crear condiciones de vida más dignas, justas, libres y sin que nadie quede olvidado y arrinconado por pensamiento sin sensibilidad", ha lanzado Gabilondo.

El líder socialista quiere hablar "de Madrid, de sus problemas, de sus necesidades" frente a los que quieren "apropiarse" de la palabra libertad. No obstante, se ha mostrado "preparado" para "el arranque de una campaña en busca de la construcción real del gobierno progresista".

"Somos la alternativa"

En este punto, Gabilondo se ha reivindicado como "la alternativa" al Gobierno actual: "Somos ciencia, salud, economía, vivienda, prosperidad y bienestar; somos el PSOE, una izquierda abierta y plural". Así, ha vuelto a llamar a toda la sociedad a movilizarse el próximo 4 de mayo por "sus convicciones" e ir a votar por lo que "sienten".

También, quiere hacer de Madrid "un gran hogar", trabajando para recuperar "la dimensión social de lo público" y tratar de dar a los madrileños "una vida plena sin dejar a nadie atrás", frente a "un Madrid silenciado y acallado".

"Nadie puede vivir en la incertidumbre total. La cohesión social es decisiva para la igualdad de oportunidades. Estamos en un momento crucial, un momento decisivo para Madrid y vamos a plantar cara a este momento crucial siendo conscientes de lo que está en juego. Arranca una oportunidad única hacia un Madrid diferente", ha reivindicado.

Su estrategia, ha vuelto a insistir, pasa fundamentalmente por centrarse en "vacunar, vacunar y vacunar" todos los días de la semana, frente a los que "buscan confrontación como estrategia política cansina e interminable".

Por ello, apuesta por "reconstruir la convivencia en Madrid frente al extremismo que intenta dilapidarla" y ha animado a parar "al Gobierno de Colón y a la fiesta de la pandemia". "Vamos a trabajar para que esto no suceda, por eso hay que votar con nuestras convicciones. Nosotros arrancamos la campaña con las ideas claras y votamos a favor de una sociedad distinta, digna justa y libre", ha defendido.

Los mayores y las residencias

Durante el acto también ha intervenido Franco, quien ha reivindicado que ya es hora de que haya "un gobierno decente en la Comunidad de Madrid". A su juicio, Ayuso convocó elecciones "haciendo gala de su irresponsabilidad", tras su gestión "nefasta de la pandemia" porque lo "único" que ha hecho es "confrontar de forma directa con el Gobierno de España".

"Madrid necesita ese cambio. No puede seguir ni un día más en manos de las derechas. Me causa estupor decir a la presidenta hablar de libertad. ¿Realmente es posible la libertad sin un grado de igualdad? No es posible. No es lo mismo la libertad de un ciudadano que viva en Nuñez de Balboa o la de un ciudadano que vive en Villaverde o Vallecas", ha lanzado.

En este punto, el secretario general de los socialistas madrileños ha tachado de "triste espectáculo con las residencias" lo que hizo "la derecha en la Comunidad", dejando "morir a algunos mayores". Tampoco quiere "ni pensar" lo que pasaría "con un gobierno de PP y Vox en cuanto a los derechos de las mujeres", al igual que tampoco "al frente de la Sanidad, Servicios Sociales y Economía madrileña".

Después, la ministra de Industria ha sacado pecho de las 350 medidas del PSOE, porque ellos tienen "un verdadero programa" y no hacen "propaganda" y se ha mostrado cansada "de las fotos" del Gobierno de la Comunidad. Así, ha defendido que las ayudas del Gobierno central a Madrid para hacer frente a la pandemia "han llegado" y que, además, la región ha sido la que mayor cuantía ha recibido.

"Frente a las mentiras los hechos, estamos cansados de propaganda e hipocresía. Hay que sacar a Ayuso de la Puerta del Sol", ha expuesto Maroto, al tiempo que ha recordado que las prioridades de los socialistas pasan por "la vacunación, la recuperación económica y la brecha social".

A continuación, Monica Carazo ha criticado que, pese a estar en una crisis sanitaria, la presidenta haya cometido la "negligencia de convocar elecciones". No obstante, cree que esta es una oportunidad "real" para dejar atrás "los gobiernos del PP que tanto daño han hecho a esta Comunidad" y acabar "con esa corrupción y ese "desmadre de los datos sanitarios".

Por último, Hanna Jalloul ha lamentado que en Madrid hayan tenido que presenciar el "desgobierno" de Ayuso que se "jacta de pactar con la ultarderecha y no le avergüenza". "No podemos ser la única región que pacte con la ultraderecha. Contamos con toda la movilización posible para el 4 de mayo", ha sostenido.