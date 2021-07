Anulan el confinamiento de los alumnos que no sean positivos

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma decidió ayer no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver por el macrobrote asociado a los viajes de fin de curso a Mallorca. En concreto, no ratifica el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba.

Según las cifras proporcionadas ayer por el Govern, esto afectaría a 181 jóvenes aislados en el hotel puente. La resolución es ejecutiva y significa que estos 181 alumnos ya pueden abandonar el alojamiento. Sin embargo, otros 51 estudiantes que están en este edificio y sí habían dado positivo deberán quedarse.

La jueza tomó esta decisión señalando que el Govern no ha acreditado que estas personas sean contactos estrechos de los jóvenes que han dado positivo en el brote detectado y, por ello, consideró que no es una medida proporcionada al limitar un derecho fundamental.

Por otra parte, requiere al Govern balear que informe al Juzgado cada cinco días de la evolución de cada una de las personas afectadas para revisar el confinamiento.

Esta resolución puede ser recurrida en apelación ante la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Los padres de los estudiantes aislados recibieron con satisfacción el auto y anunciaron más acciones legales contra el Govern. «Esto ha sido un atropello», apuntó Arancha de la Fuente, una de las madres de un grupo de 28 jóvenes de Andalucía.

En declaraciones a los medios, De la Fuente reconoció que ahora se ha visto que no fue una buena idea venir de viaje de estudios a Mallorca aunque recalcó que ella responde por su hijo y por los otros 28. Según apuntó, fueron los propios padres los que organizaron el viaje y criticó que las autoridades permitieran los eventos como el concierto u otras grandes actividades. «Esto se ha ido de madre», añadió. «Si veo a mi hijo hacer eso, subo como el hombre araña y le doy de tortas hasta el infinito», sentenció.

La madre rechazó igualmente algunos comportamientos incívicos que se han visto como la compra de bebidas alcohólicas, las molestias y los ruidos. «Pero mi hijo no ha protagonizado esos comportamientos», aseguró.

Según apuntó, tras las primeras sospechas, ella misma conminó a su hijo a confinarse. «Mala suerte, te ha tocado» t recalcó que, en su caso, cuando el joven vuelca a casa se someterá a algunas pruebas más «por seguridad».