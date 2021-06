El 94% del profesorado ha sufrido "estrés o hartazgo"

La casi totalidad de los docentes de la Comunidad, en concreto el 94,1 por ciento, asegura haber sufrido “estrés, angustia o hartazgo” durante el curso escolar que ahora finaliza como consecuencia de la situación de pandemia del COVID “siempre o en algunas ocasiones”. Además, solo un 8,3 por ciento del profesorado consideró que la administración le ha respaldado, por lo que un 48 por ciento apuntó que debería haber puesto a su disposición más recursos y medidas y un 43 por ciento cifra este respaldo como inadecuado.

Son dos de las respuestas recogidas en la encuesta de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) Castilla y León, que también concluye que nueve de cada diez profesores considera que las sustituciones de personal en sus centros se han producido con “mucho retraso” o, directamente, no se han cubierto.

Una de las cuestiones en que la encuesta ha hecho hincapié es el horario lectivo, después de que el 92 por ciento de los docentes respondiera que con la actual distribución de la jornada laboral en el centro tienen “dificultades” o no pueden atender “adecuadamente” al alumnado. Y es que solo el 7,3 por ciento apuntó que con el actual horario lectivo puede realizar todas las tareas que encomienda la administración mientras que otro 57 por ciento indicó que “con dificultades” por la excesiva carga burocrática que dificulta la atención individualizada al alumnado.

Una respuesta que la presidenta del sector autonómico de Educación de Csif, Isabel Madruga, aprovechó hoy para reiterar a la Junta de llevar a cabo la “necesaria” reducción del horario lectivo para los docentes, al considerar que facilitará una atención más individualizada por que permitiría a los profesores realizar otras tareas de coordinación con otros compañeros y las familias. En definitiva, redundaría en la mejora de la calidad de la educación.

Ante el presidente del sector nacional de Educación del sindicato, Mario Gutiérrez, señaló que el Plan de reconstrucción para la educación, elaborado por Csif, apostaba por una reducción “generalizada” de las ratios, en todas las etapas, de 15 alumnos por aula. Ayer, la consejera de Educación, Rocío Lucas, anunció que el protocolo para el nuevo curso contemplaba unas ratios máximas de 25 alumnos en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. “Hay centros que siguen yendo a las ratios máximas y otros no han llevado a cabo desdobles pese a ser un curso en plena pandemia”, apuntó.

No en vano, la encuesta del sindicato recoge que un 25 por ciento de los profesores que respondieron al cuestionario señaló que en su centro no se habían aplicado la baja de ratios ni los desdobles. “Pedimos que para el curso próximo se mantengan las reducciones de ratios donde se han producido, que se hagan donde no se han llevado a cabo y se sigan trabajando por reducir, de forma generalizada, las ratios, a 15 alumnos con motivo de la pandemia pero para mantenerse en la educación”, aseveró. En este sentido, Madruga exigió, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que el profesorado de refuerzo con motivo del COVID se quede en el sistema educativo público por que tiene un déficit de plantillas.

Casi la mitad, curso "regular"

Ante la pregunta de cuál ha sido la valoración global del curso 2020-2021, un 44,8 por ciento del profesorado contestó que “regular”; un 15,3 por ciento, negativo, y un 39,9 por ciento lo valora de forma positiva. No en vano, un 40,3 por ciento de los encuestados reconoció que las medidas de prevención contra la pandemia que implantó la administración son “mejorables” e “insuficientes” mientras que el resto las calificó como “adecuadas”. Además, el proceso de vacunación fue tachado en cuatro de diez respuestas como “deficiente” y un 49,6 por ciento habló directamente de “caótico”, con retraso y falta de información.

En cuanto al Protocolo de organización y prevención en los centros educativos de Castilla y León, que fue publicado ayer en la web de la Junta, la responsable sindical valoró algunas de las cuestiones incluidas como la decisión de mantener el metro y medio de distancia de seguridad entre el alumnado y el compromiso de mantener el profesorado de refuerzo por la pandemia. En todo caso, demandó que toda esa información no solo se ofrezca a los medios de comunicación sino que vaya a la Mesa Sectorial de Educación. Una reunión que también se debe aprovechar para abordar mejoras en los permisos de conciliación, el protocolo para el profesorado vulnerable y la regulación del teletrabajo, sin olvidar las funciones de los equipos COVID en los centros.