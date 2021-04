La velocidad en la mayoría de las calles de Ávila, a 30 km/h

La ciudad de Ávila se queda a 30. Este puede ser el eslogan que defina el nuevo mapa de velocidades de las calles de Ávila que entrará en vigor el próximo 11 de mayo, y con el que la capital abulense se adapta a la nueva normativa de circulación marcada por la Dirección General de Tráfico (DGT) en un diseño en el que también han colaborado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Unión de Jefes de Policías Locales.

A partir de que ese reglamento empiece a ejecutarse, dentro de 14 días, la velocidad en la mayoría de las calles de Ávila quedará reducida a un máximo de 30 kilómetros por hora (actualmente es a 50 salvo en los tramos señalizados con otras velocidades). Sólo las vías con dos carriles por cada sentido, en las que se podrá ir a 50, y las calles del centro histórico, en las que habrá que ir a 20, se quedan fuera de ese nuevo tope que busca, tal y como destacó el teniente de alcalde de Presidencia, Interior y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, «mejorar la fluidez del tráfico y, sobre todo, que haya más seguridad tanto para los conductores como para los peatones». Por su parte, el jefe de la Policía Local de Ávila, José Miguel Jiménez San Millán, valoro de manera «muy positiva» esta nueva reglamentación que se empezará aplicar después de una campaña informativa y que tendrá un periodo para que los conductores se puedan ir acostumbrando a las nuevas velocidades a las que podrán conducir sus vehículos por las calles de Ávila.

Casi toda la ciudad tendrá un límite de 30 kilómetros por hora, salvo un puñado de calles intramuros y del centro en las que no se podrá pasar de 20, mientras que las grandes ‘arterias’ de circulación en la ciudad mantendrán el máximo de velocidad en los 50 kilómetros por hora, aunque en sus vías de servicio será de 30. Tras el visto bueno de la Comisión Permanente del Observatorio de Seguridad Vial del Ayuntamiento y del propio observatorio, todo está dispuesto para que a partir del 11 de mayo la norma genérica en la ciudad es que «la velocidad a la que se podrá circular es de 30 kilómetros por hora salvo las excepciones que permite el nuevo Real Decreto», comentó José Ramón Budiño, que destacó la intención de «simplificar y normalizar la normativa para que el usuario no tenga dificultades para poder identificar cuál es la velocidad que se ajusta a la normativa en cada calle» y también el objetivo de «buscar la seguridad de los usuarios, conductores y peatones». Budiño avanzó que desde el Ayuntamiento se pondrá en marcha una campaña «informativa y de divulgación sobre esta nueva norma para que los abulenses la pueda conocer, ya que es un cambio importante que va a modicar la movilidad urbana en la ciudad». El portavoz del equipo de gobierno reconoció que «el cambio de señalización» será la partida económica más costosa de las que se tendrán que afrontar desde el Ayuntamiento con motivo de esta nueva medida.

objetivos. «Reducir la siniestralidad al diminuir la velocidad, y mejorar también la habitabilidad de las ciudades» son los objetivos que según Jiménez San Millán se marca esta nueva reglamentación, que desde la Jefatura de Policía Local de Ávila se considera como «muy positiva», y con la que Ávila se suma a los objetivos de la Agenda 2030 y las reglamentaciones que a nivel mundial se están marcando en las ciudades en cuanto al tope de velocidad, que es también el de los 30 kilómetros por hora. San Millán resaltó que «es el primer Real Decreto que aborda materias urbanas de tráfico, con el que la DGT ha puesto sus ojos en las ciudades para hacerlas más pacíficas y más habitables», y considera que se podrá «reducir la siniestralidad con la reducción de la velocidad que, a su vez, permitirá un tráfico más fluido, ya que no supone una ralentización del tráfico porque ahora mismo la velocidad media no era superior a 20 kilómetros por hora».

El jefe de la Policía Local advirtió que «aunque el día 11 entra en vigor la normativa, habrá un periodo de adaptación» y aprovechó para «llamar a la prudencia y a la coherencia de los conductores, una vez que se empiece a ejecutar esta norma, que ha venido para quedarse». Para su aplicación, «desaparecerán todas las limitaciones de velocidad que ahora están marcadas y se van a quedar las velocidades específicas de cada calle, destacando que en el casco histórico no se podrá pasar de 20, adaptándose la ciudad a las nuevas reglas que se están marcando en la circulación por las ciudades, que están pensadas más para el peatón, los vehículos de movilidad personal o las bicicletas».

Vías con circulación limitada

a 20 km/h.: Calles interior de muralla. C/ San Segundo. C/ Duque de Alba. Paseo del Rastro (tramo desde el Arco del Rastro hasta Atrio San Isidro)

a 50 km/h.: Avda . Juan Carlos I (entrada a Ávila hasta Glorieta 7 Caños). Calle Teresa de Calcuta. C/ Antonio Álvarez (entrada Ctra. Valladolid). C/ Jorge Ruiz de Santayana. C/ Cronista Eduardo Ruiz Ayúcar. Avda de la Unión Europea. Avda. de los Hornos Caleros (entrada a Ávila hasta Paseo de San Roque). C/ Agustín Rodríguez Sahagún. Avda de los Derechos Humanos. Carretera a Santuario de Sonsoles (N-403). Avda Juan Pablo Segundo (tramo Ctra. Barco de Ávila a Glorieta Donantes).