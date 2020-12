Ávila, también con Delibes

Quien entiende de caza y sobre todo quien la practica o la haya practicado estará de acuerdo con esta frase: «El morral hay que sudarlo. La cacería se monta sobre madrugones inclementes, ásperas caminatas, comidas frías en una naturaleza inhóspita, lluvias y escarchas despiadadas...», pero también con esta otra «La caza es un placer de ida y vuelta. Durante seis días de la semana el hombre se carga de razones para abandonar por unas horas los convencionalismos sociales, la rutina cotidiana, lo previsible. Al séptimo sale al monte, se satura de oxígeno y libertad...». La frase continúa y el lector la puede descubrir si no la ha reconocido ya en la sala de exposiciones del Episcopio que con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Delibes, pues es a él a quien pertenecen las palabras, ha abierto sus puertas de par en par para acoger una exposición que bajo el título ‘Cazando imágenes con Delibes’ se adentra en el libro que sobre el arte de la caza menor escribió el vallisoletano en 1964. Hasta la ciudad que le inspiró La sombra del ciprés es alargada llega una muestra que organiza el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento de Ávila en colaboración con la Fundación Miguel Delibes. Son 40 imágenes del fotógrafo Francisco Ontañon, que se complementan con chalecos, cananas, gorras, carteras, reclamos y hasta un libro de papelillos de fumar además de documentos del puño y letra de un escritor que, en palabras del alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, «tuvimos la suerte de contar con su cariño». Definió el día como «muy importante» y recordó que el sentimiento de los abulenses hacia Don Miguel era el mismo, sin lugar a dudas y para con él dejó claro el «mayor reconocimiento». A su lado en la inauguración, el hijo del homenajeado, Germán Delibes, quien recordó efectivamente la inspiración abulense de su padre para ‘La sombra del Ciprés’ y trajo a colación otra obra, la de Los Santos Inocentes, no en vano algunas de las imágenes de caza que se muestran en el Episcopio y que efectivamente son escenas de caza y costumbristas le sirvieron de inspiración para ésta, otra de sus grandes creaciones.

El libro de La caza menor que, de algún modo, este jueves se apoderaba de Ávila y que se podrá visitar hasta el día 29 fue en cierto modo un acto de rebeldía de un Miguel Delibes que no era un hombre de imponer, pero «que impuso a Paco Ontañón» como el fotógrafo con el que ilustraría la publicación. Un relato que en sí mismo sabía que tampoco iba a gustar a su editor «acostumbrado a pequeños best sellers y sabiendo que era un público minoritario».

La exposición acerca instantáneas al visitante de cacerías en Valladolid y también en Extremadura, especialmente en Mérida, pero también Germán Delibes quiso dejar en el recuerdo sus días de caza en Ávila, en Vadillo de la Sierra a donde llegó él con su padre a finales de los 70 o los 80 y previo paso por el bar de Julio Jiménez, el ciclista, pues a este deporte también era aficionado el gran escritor. A la vuelta, la parada obligada era en los Cuatro Postes para contemplar la ciudad.

Una ciudad que este viernes recibía a la exposición con motivo del centenario del nacimiento de Delibes como él la retrató, decía el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo Santonja, «Con las primeras bocanadas del vientecillo helado...». Santonja no quiso dejar pasar la oportunidad de celebrar a un gran hombre que es «patrimonio común» y lo hacía sobre todo porque atravesamos un momento en el que «todo está en discusión». Fue para él un escritor que dignificó el castellano escrito y eso «comenzó a hacerlo desde Ávila».