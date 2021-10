El Diocesanos cierra el 'circulo' ante el líder, el Júpiter

Otro reto, por números el más complicado de todos en un tramo de calendario exigente como pocos para un Colegios Diocesanos UCAV que de manera consecutiva se ha medido en las últimas jornadas al Atlético Astorga, Mirandés B, Real Ávila y Guijuelo. Tras ellos cinco puntos, un bagaje que viendo la entidad de los rivales se hubiera firmado con gusto en cualquier momento de la temporada, aunque tras los pinchazos inesperados ante el Santa Marta y el Ciudad Rodrigo todo parece quedarse corto. Puede parecerlo a corto, pero a largo plazo pueden ser puntos muy jugosos. Pero tras todos ellos, aún queda otro escollo más. El más difícil todavía, «otro equipazo.Ahora mismo el mejor de la categoría».Porque en este particular trayecto los de Somoza se desplazan este domingo a tierras leonesas para medirse al líder. Espera –17,00 horas– en el Área de Puente Castro un Júpiter Leonés con el pecho hinchado.No es para menos cuando, pasadas ocho jornadas, eres el líder y no conoces la derrota. Lo de los chicos de Israel Martínez no puede ser casualidad.

Una salida muy complicada para los del Sancti Spíritu, aunque nada es imposible. «Si somos capaces de competir como lo hemos hecho otros días y minimizar nuestros errores podremos plantarles cara» explicaba Somoza, que recuerda que los suyos ya fueron capaces de competir de tu a tu a sus últimos rivales. «Debemos estar sólidos e intentar sumar a partir del trabajo defensivo, el orden y la intensidad, lo que tenía el equipo el año pasado y que creo que lo hemos recuperado. Nos falta generar un poco más arriba, recuperar la confianza con balón» comenta el técnico abulense, que tiene claro que en estos momentos el equipo debe hacerse fuerte desde la defensa. Comenzar a recuperar efectivos –Christian vuelve–no sólo en convocatoria sino en ritmo de competición –Vicete entre ellos– puede ayudar.

«El lastre lo llevamos de atrás y debemos recuperarlo»

«Si después de lo ocurrido contra el Ciudad Rodrigo nos dicen que en este tramo de calendario sacaríamos cinco puntos, lo hubiéramos firmado. Nuestro problema es que el lastre lo llevamos de atrás y tenemos que recuperarlo» comenta Somoza, que en más de una ocasión ha lamentado los tropiezos del inicio de temporada y que han llevado al equipo a una situación en la clasificación que fácilmente se habría evitado. «No vale pensar que después de este partido nos vendrá un equipo fácil, porque no lo hay. Va a ser una temporada muy sufrida, los partidos hay que sufrirlos, pero las sensaciones son buenas».