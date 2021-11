Al Hereda le pesan los minutos finales

Morir en la orilla empieza a ser un problema recurrente para el Hereda Ávila Auténtica El Bulevar, al que los fantasmas del pasado se le hicieron muy presentes en O Burgo. Como ya les pasada ante el Porriño Baloncesto Base, el ULEBasket León o el Santo Domingo Betanzos, a los de Carlos OsvaldoGómez la maldición de los últimos minutos les persigue. De nuevo un mal inicio de partido –especialmente un tercer cuarto en el que un parcial de 27-16 amenazó con ser definitivo– les obligó a un esfuerzo superlativo por meterse en la pelea.Es la parte positiva de los verderones, que nunca bajan los brazos. No lo hicieron ante el Culleredo cuando el marcador era de 67-51. La negativa, la falta de premio. Porque los verderones volvieron a hacer lo más complicado, estar en condiciones de pelear por el triunfo, pero no conseguirlo. A un minuto del final, el marcador era 80-80.Pero como en otras ocasiones, esa dinámica ascendente en partido no acabó por cristalizar. Y es que la cabeza también juega malas pasadas.

Ya señaló el técnico argentino tras la derrota frente al ULEBasket León al miedo a ganar o el miedo a perder, se puede mirar de las dos maneras, cuando llegan los momentos decisivos. Un temor, sea el que sea, que comienza a pasar factura a un equipo que no termina de culminar las remontadas.

Debe encontrar la solución el conjunto verderón antes de meterse en problemas, porque la temporada avanza y la clasificación comienza a marcar distancias peligrosas. Este año el reglamento –otra cosa es lo que acabe pasando una vez acabe el curso– señala seis descensos. Debe retomar una dinámica positiva el equipo del CUMCarlos Sastre, que este sábado recibe al Universidad de Valladolid.