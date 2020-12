«Habría que potenciar el golf entre los niños»

Puedes llegar a engancharte al máximo a un deporte que no conoces de nada, que nadie ha practicado nunca en casa y que, además, no es de los considerados mayoritarios? La respuesta a esta pregunta es un sí rotundo. Y la prueba de ello nos la da nuestro protagonista de hoy, Jorge Muñoz (Ávila, 1986), que ahora no concibe su vida sin el golf.

También podríamos poner como ejemplo de ello a la hermana de Jorge, Marta, jugadora profesional de golf, única en la región.

De hecho los dos se engancharon juntos a este deporte muy pequeñitos, aunque con el paso de los años, cada uno lo ha hecho suyo a su manera. Apoyándose siempre el uno al otro. Y contanto en ambos casos con el apoyo constante e incuestionable de sus padres.

«Nosotros no conocíamos nada del mundo del golf. No lo habíamos jugado jamas», comienza Jorge a hablarnos de sus comienzos (los suyos y los de su hermana Marta) en el deporte de grandes comoSeveriano Ballesteros o José María Olazábal.

Pero los Muñoz eran deportistas. Y cuando supieron que la Diputación Provincial iba a promocionar el campo de golf recién abierto en el complejo de Naturávila con un curso gratuito para niños, se apuntaron sin tener muy claro en qué consistía, reconoce.

Corría el año 1998 y Jorge tenía doce años. Cuenta que enseguida le llamó la atención un deporte «que nada tenía que ver con otros» como los que ya practicaba. De hecho, Jorge, dice, siempre fue deportista y muy movido. Por eso en un principio podría llamar la atención que se aficionara en muy poco tiempo a un deporte que, como él mismo comienza a describir, es mucho más técnico que cualquier otro, y que requiere una paciencia que, quizá, no se le pide a otras disciplinas deportivas.

¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza sobre Ávila?

La Muralla.

¿Qué es lo que más le gusta de Ávila?

Su calidad de vida.

¿Y lo que menos?

Las pocas oportunidades laborales que hay para los jóvenes.

Un lugar de la ciudad para perderse.

El Grande.

Un recuerdo de su infancia.

Pasar las horas en la pista que hay detrás de la casa de mis padres.

Un personaje abulense que le haya marcado.

AdolfoSuárez.

El mayor cambio que necesita Ávila es…

Más industria y trabajo.

Y tiene que mantener…

Su patrimonio cultural.

¿Qué le parece la ciudad hoy en día?

Que se podrían aprovechar mucho más los recursos que tenemos.

¿Cómo ve la ciudad en el futuro?

Si tenemos oportunidades para los jóvenes, el desarrollo de la ciudad subirá. Si no, será complicado.

¿Qué puede aportar a la ciudad?

Una alternativa de deporte al aire libre muy distinta al resto de deportes a los que estamos acostumbrados.

