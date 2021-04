«Son más importantes las sensaciones que los resultados»

No ha podido tener mejor inicio de curso el tenista abulense Dani Rincón. «El inicio de año ha sido inmejorable». Tres son los ITFJúnior que ya suma el tenista de la Rafa Nadal Academy este año. El último de ellos en Bulgaria, el ITF Júnior Plovdiv Tournament.Un mes antes se había llevado el XVI ITF Júnior Castellón, en Benicarló, y en el ITF Júnior Valencia Tennis Center. «Si me lo hubieran dicho antes de empezar no me lo hubiera creído» comenta el tenista abulense, que comenzó con buen pie el 2021 con los dos ITF Rafa Nadal Academy By Movistar World Tennis Tour By LG y en los que ya dejó muestras de que estaba preparado para algo más. «Ahora toca seguir trabajando, seguir con esta racha y tratar de mantener los resultados».

Importan los triunfos, nadie lo puede negar, pero tiene claro que «casi más importantes son las sensaciones que los resultados. Los resultados unas veces llegarán y otras no.En lo que estamos centrados todos es en mejorar el nivel de juego, que es lo que da resultados, y es una de las cosas que mejor estamos haciendo este año».

Un arranque de año fulgurante después de un 2020 extraño y complicado para todos los deportistas. «Después de tres-cuatro meses de parón fue complicado volver a entrenar y competir. A todos se nos hizo difícil. A finales de año ya me fui encontrando mejor en pista. Sabía que si seguía el trabajo en la misma línea los resultados tenían que llegar».Y han llegado. No ha sido necesario un cambio en su juego. «Es el trabajo de todos los días los que te permiten mejorar en general. Le das más rápido, fallas menos, le das más fuerte... Es una cuestión de muchos años, de trabajo desde pequeño. Esperemos seguir esta línea». Son ya muchos años por detrás y lo que le queda. «Es mi vida, lo que me gusta. Mi sueño es jugar al tenis.Intento dar el máximo en la pista» comenta.

Después de estos últimos triunfos en los ITFs Júniors, el calendario del abulense da un giro. Centrará su mirada en los Futures, trofeos profesionales que forman parte del ITFMen’s Circuit. En este 2021 ya disputó los dos M15 Manacor y tres M15 Antalya. Disputará las previas. «Trataré de dar el máximo» con el objetivo de acceder al cuadro final. «No sólo depende de ti. Enfrente tienes también un rival que juega».Después de estas citas, descanso de tres semanas y todas las miradas puestas en el Roland Garros Júnior a inicios de junio. Una cita muy especial. «Es el objetivo que todos buscamos, el torneo al que todos los jóvenes jugadores queremos ir». Ilusionado por ello, «trataré de hacerlo lo mejor posible». En este 2021 lo está haciendo allí donde pisa.

Dani Rincón se coloca en el Top-10 dentro del World Tennis Tour Junior Rankings

Se lo ha ganado a pulso.El abulense Daniel Rincón se encuentra en el Top-10 del World Tennis Tour Júnior Rankings. La última victoria en el ITF Júnior Plovdiv Tournament –en el cuadro individual y el cuadro de dobles– han llevado al abulense a dar un salto de gigante entre los mejores jóvenes tenistas del panorama internacional. El tenista de la Rafa NadalAcademy ocupa el décimo puesto con una puntuación de 1118.75 puntos, muy cerca del estadounidense Dali Blanch, noveno con 1119.25 puntos. Un listado que encabeza en estos momentos el danés Holger Vitus Nodskov, que con apenas 15 torneos disputados –Dani ha jugado 37– es el líder destacado con una puntuación de 2663.75 puntos. Una buena muestra de la labor en los últimos años de un tenista que lograba su primer ITFJúnior en 2019, en el Vila do Conde Junior Tennis Cup de Portugal en un año que cerró con la Orange Bowl.