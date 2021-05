«La decisión de suspender Abvlensis está politizada»

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño, está convencido que la decisión por parte de la organización del festival Abvlensis de suspender la celebración de la edición de este año está «politizada» y lamentó que con ello «se castigue a todos los abulenses, no solo al Ayuntamiento de Ávila».

Budiño se preguntó que «si no fuese un Ayuntamiento gobernado por Por Ávila y por Ciudadanos hubiera ocurrido lo mismo, y mucho me temo que la respuesta sería no. Cuando hay intención de desarrollar actividades, como ha sido el caso de Avilacine, que también tuvo problemas, se consiguen las cosas. Se habla, se dialoga y se consiguen fórmulas para poder ejecutarlas. Cuando no la hay y vemos que puede haber intereses políticos por detrás, pues lo que hay es un posicionamiento unilateral por parte de la organización, sin comunicación con la Junta ni con el Ayuntamiento. Lamentamos esta decisión porque no es castigar al Ayuntamiento de Ávila o a Por Ávila, sino que se castiga a los abulenses cuando se dejan de hacer este tipo de actividades por una decisión que entendemos que está politizada».

Budiño informó que será el concejal de Transparencia, Carlos López, el que lidere la comisión de investigación que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Ávila «sobre cuáles han sido los gastos que se han justificado en las últimas ediciones de Abvlensis».