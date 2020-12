La XVIII San Silvestre de Arenas, este jueves y virtual

Arenas de San Pedro no quiere renunciar a su tradicional San Silvestre, «una carrera con gran arraigo en nuestra localidad y con un elevado número de participantes en todas las categorías. Este año no se podrá realizar de forma presencial debido a las medidas sanitarias, pero se podrá realizar desde nuestros hogares de forma virtual» señala el concejal de Deportes, César Moreno, a través del Facebook del Ayuntamiento de Arenas. Es la propuesta que lanzan desde el Ayuntamiento de la localidad junto a Atletismo Gredos Arenas de San Pedro, una jornada virtual que no sólo permita mantener ‘viva’ la tradición de esta prueba sino que además tenga un carácter solidario, algo propio de estos eventos.

Así este jueves, 31 de diciembre, llega la XVIII San Silvestre Solidaria Virtual de Arenas de San Pedro, una jornada en la que se anima a los participantes a adquirir su dorsal y subir la foto con el mismo a las redes sociales etiquetando al Ayuntamiento de Arenas de San Pedro en Facebook, Instagram y Twitter. Todo ello con un carácter solidario, puesto que todo lo recaudado estará destinado al Banco de Alimentos Municipal, ayudando con ello a las familias más desfavorecidas de Arenas de San Pedro.Un dorsal virtual con un coste de inscripción de 2 euros y que puede adquirirse en www.avaibooksports.com.