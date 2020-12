La ONCE dedica su cupón del 20 de diciembre a Pedro Bernardo

La Organización Nacional de Ciegos de España (Once) dedicada su cupón del próximo domingo, 20 de diciembre, a Pedro Bernardo. Así, el cupón que ya está a la venta desde este lunes en cualquier punto de España al precio de dos euros, recoge la frase ‘Somos cuchareros’, en referencia al gentilicio de los vecinos de esta localidad del Valle del Tiétar, acompañada de una fotografía de un lugar emblemático del municipio, la plaza de la fuente de los Cuatro Chorros, el escudo de la localidad y su nombre.

El pasado viernes fue presentado en la dirección provincial de la Once de Ávila este cupón en un acto que contó con la presencia del alcalde cucharero, David Segovia, y el teniente de alcalde, Juan Antonio Martín, así como de la directora provincial de la Once, María Quindós.

El regidor, señaló en declaraciones a este periódico que, “para nosotros es muy importante, ya que somos una población que vive mucho del turismo, y supone un gran orgullo porque representa una gran publicidad a nivel nacional de Pedro Bernardo”. “Nos alaga que la Once se haya fijado en nuestro pueblo y como alcalde y cucharero me siento muy orgulloso”, afirmó David Segovia, quien añadió que “todo lo que se hablar de Pedro Bernardo y que se conozca a nivel nacional es perfecto, y quiero dar las gracias a María Quindós, directora de la Agencia de la Once en Ávila y a esta organización por haberse fijado en nuestra población. Ahora, esperamos que todo el mundo compre el cupón, porque es muy bonito para toda la provincia que salga reflejado un pueblo de Ávila, y mucha suerte y feliz Navidad a todos”.