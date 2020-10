500 kilos de solidaridad que pueden ser más

La IIICarrera Solidaria Zancadas de Esperanza no faltará a su cita este año. Fijada para el 8 de noviembre estará condicionada, como casi todo, por la pandemia, lo que la ha transformado en virtual. El espíritu benéfico también continúa. Las zancadas de las dos ediciones precedentes, con cientos de atletas de todas las edades sumándose a una cita que discurría por el casco histórico, se cambian en esta ocasión por solidaridad en forma de kilogramos de comida, de manera que a cambio de un mínimo de 5 kilos de alimentos donados se entregan la bolsa de corredor y el dorsal para poder participar.

Para ello, y hasta ese 8 de noviembre, se han fijado una serie de días para poder ir entregando los alimentos que se destinarán a Cáritas con el objetivo de que lleguen a las personas afectadas por la COVID-19. Y cuando se está a punto de llegar, prácticamente, al ecuador de esta iniciativa, las sensaciones son buenas. Sergio Fernández, presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, una de las entidades que organiza la cita junto a la Peña Salud y Esperanza y la Asociación El Poder del Chándal, explica que se están superando las expectativas. Ya se han recogido más de 500 kilogramos de alimentos y productos de primera necesidad de la mano de los primeros 70 inscritos. Así, y dado que aún faltan otros cuatro días, se espera que esas cifras sigan creciendo. «A la gente le está gustando la iniciativa, nos decían que era mejor no suspenderla y seguir ayudando a los demás», comenta Sergio Fernández, quien confía en que el ritmo de inscripciones se mantenga para poder superar los 3.000 kilos de alimentos recogidos y los 150 participantes.

En esta tercera edición, tan diferente a las dos organizadas anteriormente, desde la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza se ha optado por seguir «ayudando más que nunca a todas esas personas de Ávila que lo están pasando mal en estos duros momentos», no en vano en Cáritas «el número de familias necesitadas se han multiplicado por tres», señala.

El funcionamiento de esta tercera edición es sencillo. Todos los que quieran participar en la carrera tendrán la posibilidad de hacerlo entregando un mínimo de 5 kilogramos de productos de primera necesidad. Una vez recibido el dorsal y la bolsa del corredor, la idea es que hagan deporte y suban la foto o el vídeo a las redes sociales con las etiquetas #zancadascontraelcovid, #zancadasdeesperanzaterceraedición o #seguimosdandozancadas.

Los días que quedan para la entrega de comida en los salones parroquiales de San Juan Bautista son el 31 de octubre (de 19 a 21 h.), 1 de noviembre (de 12 a 14 h.), 7 de noviembre (de 19 a 21 h.) y 8 de noviembre (de 12 a 14 h.). También hay disponible un Dorsal 0.