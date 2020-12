El PP señala a los indultos del procés como veto para negociar

El Partido Popular ha exigido este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez no indulte a los condenados por el procés, un "escándalo" que recurrirían, y que "no favorecería" un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, donde los populares siguen vetando a Unidas Podemos.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha defendido en una entrevista con TVE que los requisitos del PP para renovar el CGPJ siguen siendo los mismos: la retirada de la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos, avanzar hacia la independencia judicial y que Podemos "no esté en la ecuación".

Preguntando sobre si el veto a los morados sería asimilable a un veto a Vox ha asegurado que "no es comparable" porque Podemos "quiere acabar con la independencia judicial y la separación de poderes".

Ante la relación entre los indultos del procés y la renovación del Gobierno de los jueces ha señalado que "no es ni una nueva condición ni no", pero sí una "línea roja" que no se debería atravesar y ni tan siquiera plantearse.

"No favorecería en ningún caso poder llegar a un acuerdo con el Gobierno", ha recalcado el dirigente del PP, que ha anunciado un recurso de su partido en caso de que los indultos se produzcan.

El PP culpa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la falta de acuerdos de Estado y le acusa de "orillar al principal partido de la oposición". "No es normal que el líder de la oposición llame al jefe del Gobierno y el jefe del Gobierno no devuelva la llamada", ha apuntado Montesinos.

Para apelar al voto socialdemocráta ha señalado que el presidente de su partido, Pablo Casado, entiende al PP "como un partido de puerta grande" y "transversal" al que puede votar un hotelero de Málaga por la inacción del Gobierno en el turismo o un votante extremeño que no quiere que los independentistas decidan sus impuestos.

Además, apelando a la presunción de inocencia y al estado de derecho, ha evitado pronunciarse sobre la regularización fiscal de Juan Carlos I, para no entrar "en el juego de Podemos", al tiempo que ha reivindicado el "legado" del monarca en la transición.

Y ha restado importancia a la carta enviada por exmilitares a Felipe VI, que ha pedido "ponderar" porque a su juicio no va "a nada".