En huelga de hambre por una "sanción injusta" de tráfico

Pedro González Novo está en huelga de hambre desde el pasado martes ante el Ayuntamiento de Ávila para protestar contra lo que considera una “injusta sanción” impuesta por la Policía Local por una presunta infracción de tráfico cometida el 3 de septiembre a las 17,20 horas en el cruce de la calle Eduardo Marquina con la Travesía de Santa Catalina.

Según describe este hombre, camionero jubilado, ese día bajaba por la Travesía de Santa Catalina, situada junto al edificio de la Cámara de Comercio y, tal y como le comunicaron los agentes que le denunciaron, no respetó el ceda el paso, por lo que el vehículo policial tuvo que dar un volantazo, afirmación que él no coparte. La consecuencia fue una multa 200 euros y la pérdida de cuatro puntos.

Explica Pedro González que “saqué un poco el morro del coche para tener visibilidad y los agentes debieron pensar que no iba a parar, pero sí lo hice”. “Los policías, que en ese momento se dirigían a un incendio, pararon 27 metros más allá y me indicaron que no había hecho el ceda el paso con gran riesgo de colisión”, apunta el sancionado, quien desmiente que los hechos ocurrieran así porque, a su juicio, “no hay riesgo de peligro en ese cruce, ahí hay golpe o no".

De ahí que decidiera no abonar una infracción que, según afirma, “no cometí”, ni siquiera con la reducción del 50% por pronto pago, ya que como apunta, “si pago 100 euros me responsabilizo de una infracción que no he cometido”. Por ello decidió presentar un recurso de actitudes que, según indica, fue desestimado porque “no reunía las condiciones” y aunque tenía un plazo de 15 días para presentar un nuevo recurso, lo hizo de manera casi inmediata y ahora se encuentra a la espera de que le manden la notificación que, tal y como comenta, “me han dicho que quedará resuelto entre hoy o mañana”. Y eso es lo que espera, ya que este martes se cumple una semana desde que comenzó con la huelga de hambre y, aunque asegura que no tiene hambre porque “todo es cuestión de cabeza”, reconoce que está “bastante flojo” y ha perdido ya 3,5 kilos.

Pedro González Novo quiere dejar muy claro que su decisión no responde a un deseo de no querer pagar las multas. De hecho, el pasado 19 de febrero fue cazado por un radar en la calle Jorge Santayana a 82 kilómetros por hora cuando el límite es de 50, y en otra ocasión también le sancionaron por no llevar el cinturón de seguridad puesto, y “en ambos casos aboné la sanción sin problema”.

Desde el Ayuntamiento de Ávila, conocedores de la situación, indican que “se le ha informado, como a cualquier otro ciudadano, de que tiene derecho a presentar alegaciones”.