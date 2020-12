Tudanca reclama "unidad para dar seguridad y certidumbre"

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, reclamó hoy “unidad para dar la gente seguridad y certidumbre” porque los ciudadanos están muy cansados, ya han sufrido mucho este año como para que los políticos anden "con enredos, con sumas y restas" de cuántos pueden estar en las comidas y las cenas de Navidad.

Tudanca, que se desplazó hasta el Ayuntamiento y el centro de salud de Cuéllar (Segovia), defendió que el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre el Plan de Navidad, ha cumplido con su obligación de forjar un consenso pero se ha topado con el PP, con gente “tan desleal en la oposición y gobernando fundamentalmente la Comunidad de Madrid”.

En el primer borrador ya se incluían una serie de restricciones consensuadas con la mayor parte de las comunidades autónomas. “Una vez más el PP no ha estado a la altura y ha estado enredando”. Algunas comunidades querían, dijo Tudanca, aumentar esos estándares y lo que se logró fue llegar a un consenso. “Aun así la Comunidad de Madrid no les va a respetar dice que no se ve concernida”, subrayó en declaraciones recogidas por Ical.

El dirigente socialista explico que se ha visto en Castilla y León, donde el presidente de la Junta decía que el objetivo de las medidas y las restricciones era salvar la Navidad y el portavoz del Gobierno dijo, dos días después, que el objetivo era proteger la salud porque “salvar la economía no era la prioridad”, es decir, “no se aclaran”.

En su opinión, el mensaje claro que hay que lanzar es que “esto no está ganado y estamos todavía en la mitad de la batalla contra la pandemia”. Luis Tudanca reclamó “ser muy muy responsables y muy escrupulosos en el cumplimiento de las medidas”.

Además hizo suyas las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, al recordar que aunque se establezcan unos máximos "no nos obligan a estar todos", por lo que "cuántos menos seamos en los encuentros sociales, más cumplamos las medidas, mejor no irá para proteger la salud que es lo primero y lo fundamental”.