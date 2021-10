Concentracion solidaria de clásicos en Cabañas

Desde una furgoneta dos caballos y un Seat 1.400 que tienen más de sesenta años hasta uno de los primeros modelos de Ford Escort, Seat 124 y 127, Renault 5, Renault 5 Copa Turbo, Renaul Fuego o un impresionante y señoral Citroen CX, además de otros muchos más completaban el elenco de automóviles que se dieron cita esta mañana en la Concentración de vehículos clásicos de Cabañas, que organiza la asociación del mismo nombre y que este año llegaba a su octava edición. Una edición especial después de no poder haberla organizado en los dos últimos años por la pandemia y que este año se ha organizado de una manera reducida (no en cuento a participantes, sino en las actividades programadas), porque este año la asociaciòn organizadora no tenía intención de prepararla. Pero la llamada a la solidaridad ha hecho que desde la Asociación de clásicos de Cabañas se haya movilizado para preparar esta especial concentración para recaudar fondos que se destinarán a continuar con las medidas para tratar de solventar el problema más acuciante que afecta en estos momentos a los municipios afectados por el incendio, el consumo de agua potable, señalaba a este periódico el presidente de la Asociación de Clásicos de Cabañas, Gustavo San Segundo.

Los vehículos que se han reunido en Cabañas este año en la Plaza, por la lluvia, en lugar de las Eras del pueblo, como era tradición. Procedían de Ávila y provincias limítrofes como Salamanca, Segovia y Madrid, Medina del Campo. A pesar de la lluvia, han sido muchos los propietarios de vehículos clásicos que se han sumado a esta cita y muchos también se han desplazado y aunque no han sacado sus vehículos clásicos por la lluvia, si que se han sumado a la causa solidaria.

Esta concentración es la primera que se ha recuperado después del Covid-19. “la gente tiene ganas de salir y de moverse. Llevamos dos años sin poder movernos y la gente tiene ganas de salir. Este año no íbamos a organizarlo pero por el tema del incendio nos hemos animado», señalaba San Segundo.