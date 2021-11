El Real Ávila, de subidón, a confirmarse en Ciudad Rodrigo

El Real Ávila está de subidón. Semana dulce para los encarnados, que quieren mantener el buen regusto en el paladar que les dejó la exhibición de goles, intensidad, juego y personalidad ante el Numancia B (5-0) la pasada jornada. «Se hicieron muchas cosas bien, pero esta es una semana y un contexto diferentes».Cambia todo, desde el campo al rival, un Ciudad Rodrigo que aguarda este domingo –16,30 horas– a los encarnados en un FranciscoMateos en el que los de Daniel Romo se encuentran más cómodos.

Quieren los encarnados los tres puntos, «aunque no será fácil», advierte Rubiato, que reclama ambición a los suyos. «Si un equipo quiere estar arriba y luchar por objetivos grandes se debe adaptar a todo tipo de situaciones y sumar de tres en este tipo de partidos. Es un reto bonito porque desde el día del Salamanca B no hemos vuelto a ganar fuera de casa».Les ha recordado los números a domicilio a los suyos el de Santa María del Tiétar. «Nuestros números fuera de casa distan mucho de un equipo de playoff o de ascenso». De 15 llevan 6. «El Júpiter Leonesa lleva 11 de 15 y ahí está, primero. Hay que tener los pies en el suelo pero si los chicos quieren dar un paso adelante este año partidos como el del domingo, si lo sacamos adelante, nos va a reforzar mucho.Debemos dar un nivel de madurez muy alta».

Advierte Rubiato de las dificultades de un Ciudad Rodrigo que «sabe llevar el partido hasta el final, que juega muy bien sus bazas» y que en su campo cuenta con el apoyo de una afición «que aprieta mucho».

«No creía que la jugada tuviera esa repercusión»

El Real Ávila se convirtió durante la semana en noticia a todos los niveles no por el resultado ante el Numancia B (5-0) sino por el vídeo del repliegue defensivo que el equipo hizo ante una contra rival con un 4-0 ya a su favor. «No me imaginaba que el vídeo de la jugada pudiera tener tanta repercusión. No me imaginaba que pudiera tener esa magnitud. Como entrenador del equipo, que en ese minuto y con ese resultado hagan una transición defensiva a ese nivel, me enorgullece. Por los chicos me alegra mucho por el trabajo que están realizando. Nos tiene que servir para ver que ese trabajo defensivo es muy importante».