Los profesionales claman por una especialidad de Urgencias

Este jueves 27 de mayo se celebra a nivel internacional el día de las urgencias y emergencias y por eso los profesionales que trabajan en el Complejo Asistencial de Ávila en este servicio «que no, especialidad» han salido a la puerta de Urgencias del hospital Nuestra Señora de Sonsoles para reclamar esto último, ser una especialidad. Al frente de la concentración, el máximo responsable en Ávila, Daniel Muñoz, secundado por varias decenas de trabajadores y volviendo a reclamar lo que llevan haciendo desde hace 25 años. Sienten la necesidad de lograrlo y también de que haya un relevo generacional que siga pugnando por ello.

Cuentan, aseguran, con el respaldo ciudadano (aunque no se manifiesten), con el apoyo de más de 30 sociedades científicas (31 exactamente) y también de los partidos políticos (de todos pero «siempre y cuando estén en la oposición» y no en el Gobierno). ¿En contra? Tres sociedades, la de Medicina Interna, la de Familia y la de Medicina Intensiva, son las que no están de su lado «es decir, no quieren que exista la especialidad, ya sea por competencia u otros motivos que desconozco. Ellos proponen un área de capacitación específica y nosotros queremos una especialidad vía MIR».

Apelaban a la ministra de Sanidad para que acabe de algún modo con este agravio, pues son mayoría los países europeos que tienen la especialidad, incluso en España, en el ámbito militar «está reconocida la medicina de Urgencias, pero no en el ámbito civil», aseguraba Muñoz.

Y por supuesto en el manifiesto aportaban datos. Se trata de un servicio que atiende anualmente en España a 27 millones de personas. A ello añadía Muñoz, a preguntas de los medios que «en Ávila se atienden una media de 40.000/45.000 urgencias al año», salvo el año pasado, en plena pandemia, que cayeron considerablemente y que la mayoría se restringían a casos covid. Entonces fueron entre 8.000/10.000 menos; ahora bien, «ya se están equiparando a las de cualquier otro año y es progresiva la tendencia ascendente de estos datos desde hace años», apuntaba.

Por cierto que a las puertas del hospital y en este día internacional guardaron los profesionales de Urgencias un minuto de silencio por todas las víctimas de la pandemia.

En cuanto a los datos de Ávila aseguraba Muñoz que desde el año 1995, que es el año desde el que tienen datos del servicio «en una provincia tan pequeña como puede ser Ávila, hemos atendido a un millón de personas. De ellas 750.000 se van a sus casas pero el resto precisan de ingreso hospitalario o traslado», una de cada cuatro, por tanto. Un volumen bastante importante y que sirve para poner en valor el trabajo del servicio, interpretaba el responsable de Urgencias.

Fueron decenas de profesionales los que salieron a la calle para visibilizar su problema y la necesidad de ser especialidad, también para «honrar nuestro trabajo y a todas las personas que nos dedicamos a él». En el caso de Ávila afecta a algo menos de un centenar de personas, decía Muñoz.

Además recordaban que estaban hablando de un servicio en el que «trabajamos solos» y «nos encontramos con las situaciones más diversas. Son esos profesionales, detallaba el manifiesto «que organizan las asistencia en una catástrofe, atienden a un traumatizado en accidente de tráfico, estabiliza una insuficiencia respiratoria de un niño o atiende un parto de urgencia». Ese profesional, proseguía «debe contar con una formación validada y homogénea, en base a estándares europeos,que le permita hacer frente a cualquier situación, con todas las garantías». Cualquier médico de cualquier especialidad a día de hoy puede ejercer de médico de urgencias, algo en lo que hacía hincapié Muñoz. «Por eso lo que pretendemos es que haya una especialidad».

Ampliaba la información asegurando que los profesionales de urgencias y emergencias lo que hacen es complementar su formación con cursos, másteres de universidad o de empresas privadas, pero el Ministerio«no tiene una información reglada de la medicina de urgencias», finalizó.