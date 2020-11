Frustración abulense tras la reunión de hosteleros con Igea

Este martes la Federación de Hostelería de Confae convocó tras la reunión del lunes con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea -y otros consejeros-, una rueda de prensa para mostrar su parecer después de un encuentro del que salieron en palabras del presidente de los hosteleros con «una sensación negativa y frustrante» manifestaba Víctor Gómez. Entienden los profesionales de este sector que la Junta no tiene un plan para ellos porque «se nos instó a que lo presentáramos nosotros» y por ello se sienten «muy decepcionados».

Ante este panorama, porque no saben cuando podrán volver a abrir sus negocios, ya que no se fijó una fecha si no que se fió esa apertura a la bajada de la cifra de contagios y de cara a después del 3 de diciembre que es cuando expiran las actuales restricciones, mantienen una manifestación concentración que tendrá lugar este jueves 26 de noviembre a las 11 horas y en la plaza de Santa Ana. Un acto al que han querido llamar a los autónomos, comerciantes, por supuesto a los hosteleros y trabajadores y a todos los abulenses en general para que les apoyen de cara a recuperar el ritmo de sus negocios porque ellos, aseguran, lo único que quieren es trabajar. Además lo hacen con el convecimiento de que en ningún caso son el problema y sí parte de la solución. Recordaba Gómez que al principio de la crisis de la covid-19 y antes incluso de que se decretara el estado de alarma, ellos, ‘motu propio’ decidieron echar el cierre en prevención.

Después, cuando se volvió a abrir, las cifras confirmaban -relataba- que la hostelería no era uno de los mayores problemas a la hora de que las personas se contagiaran, la incidencia de contagios estaba en torno al 3% y fue bajando. Ahora no han podido demostrar que es menor porque el cierre decretado por la Junta para ellos no les ha dejado.

Estiman que no se les ha tratado bien en el sentido de que ellos, decía Gómez, a la hora de abrir se formaron y realizaron inversiones en aras a evitar esos contagios y de aplicar las medidas higiénico sanitarias pertinentes, ya sea con distancia de seguridad, mascarillas, geles.

Para Gómez la realidad hace de los establecimientos de hostelería lugares que pueden ser focos «de control» más que «de contagios» y no encuentra descabellado que de cara a la Navidad, las cenas familiares pudieran volver a los establecimientos de hostelería donde será mucho más fácil la vigilancia de esos grupos que en principio no podrán ser de más de seis personas, más sencillo en lugares que tienen mejor acceso que los domicilios.

Por supuesto tras la reunión con Igea y en la rueda de prensa ofrecida ayer en Ávila tienen claro que dada la situación actual la respuesta sigue siendo esas ayudas directas e invita a los responsables de la Junta a mirar por ejemplo a Alemania donde se está ayudando con hasta el 75% de lo facturado en el mismo mes del año 2019 cuando no había coronavirus.

Por las ayudas, para que puedan volver a trabajar volverán a la calle y además dada la situación lo harán con una recogida de alimentos para Cáritas porque ya hay mucha gente que lo está pasando mal, «los hosteleros también», algunos decía «ya están en Cáritas porque han tenido que cerrar sus negocios». Así pues invitaba a que les respaldaran en la concentración y a aportar productos de higiene, mascarillas, geles, productos no perecederos en general para echar de paso una mano a los que peor lo están pasando. Junto a ellos y según indicana el vicepresidente de los hosteleros de Ávila, Fernando José Alfayate estarán distribuidores, agricultores, taxistas y un largo etcétera de sectores a los que prometió respaldar si convocan manifestaciones a futuro y es que estiman desde la Federación de Hostelería que son muchos los sectores que están interrelacionados con el suyo.

Para Gómez y Alfayate era importante que a los hosteleros se les dé un voto de confianza y más porque han demostrado ser un sector responsable, pese a que la Junta decidió que «éramos culpables».