60.000 euros en acciones solidarias, que no han acabado

La provincia de Ávila y más de una docena de sus municipios han sufrido en este verano de 2021 el que ha sido con casi total seguridad el peor incendio de su historia. 22.000 hectáreas quemadas son muchas, demasiadas sin duda y por efecto de las llamas se perdieron numerosos bienes, animales, sueños... Aquel fuego que comenzó a pie de cuneta en términos de Sotalbo y Navalacruz un 14 de agosto dejó un negro panorama de devastación del que los afectados tardarán mucho tiempo en recuperarse y más porque aquellas llamas siguen teniendo consecuencias en forma de contaminación de las aguas debido al arrastre de los materiales que en su día ardieron o de inundaciones. Ahora bien, aquella desgracia ha traído no pocos actos solidarios promovidos por personas anónimas, por instituciones, por artistas y por diferentes colectivos en Ávila con la única idea de echar una mano. Probablemente entre las acciones más sonadas, valga la redundancia, porque se ha tratado de un espectáculo musical que ha traído una buena recaudación se encuentra el festival Marazu y amigos que a mediados de la semana pasada lograba 21.000 euros para la causa. El cantante y compositor abulense se trajo un buen grupo de artistas nacionales y sin duda, amigos, para poner un granito de arena que sabe a mucho y que servirá para restaurar la zona quemada. Junto a Marazu, Pasión Vega, Conchita, Álex Ubago, Carlos Goñi (Revólver), Elvira Sastre, Miguel Poveda, Nena Daconte, Roi Méndez o Vega.

El mismo Marazu se prestó, como no, voluntario para acudir dos días después - es decir el viernes 1 de octubre- al ‘Ávila Revive Fest’, organizado en Villaviciosa, anejo de Solosancho y que ‘a priori’ recaudó más de 8.000 euros a los que habrá que sumar la Fila 0 habilitada para todo el que quisiera aportar pero no pudiera estar en el festival. Un festival que se nutrió deprofesionales de las artes escénicas y la música para durante más de seis horas dar la excusa perfecta al público para contribuir con los afectados.

El dinero logrado servirá para no pocas acciones y en este caso reforestar no estaba en el calendario y sí, otras como las de crear una Agrupación de Protección Civil, reparar la presa de Garganta Honda de la mano con la Asociación de Regantes, reparar bocas de riego, caminos intransitables, obras en captaciones y acometidas, ayudas a ganaderos afectados o compra de material para el desbroce y la limpieza del término municipal. El festival corrió a cargo del Ayuntamiento de Solosancho, Pilar Rodríguez y Alquimia Studio, aun que contó también con decenas de colaboradores. Ayer mismo había diferentes iniciativas de las que damos cuenta en otras páginas de este periódico que también trataban de aglutinar fondos para una causa que nos ha dolido a todos los abulenses en lo más profundo.

Pero... ha habido más puesto que del fuego ha pasado más de mes y medio y en este periodo hubo mucha gente que se puso las pilas y se movilizó en pro de una recuperación temprana de la zona. De los primeros en manifestarse, por así decirlo, los organizadores de la marcha solidaria ‘Muévete por la sierra’ que el 28 de agosto se puso en acción para captar fondos para los damnificados por el incendio, un fuego cuyo inconfundible olor aún seguía en el ambiente pues casi acababa de darse por extinguido (algo que ocurrió el día 26). Fueron los miembros de la Asociación Los Charcuezos con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad los que congregaron a medio millar de andarines que sumaron nada menos que 7.000 euros para la reforestación de la zona. Concretamente las inscripciones y dorsal sumaron a la causa 4.755 euros, la venta de bocadillos y refrescos, 1.052,5, 1.000 euros más por parte del Ayuntamiento de Niharra, 192,5 de la propia asociación convocante. 411 personas hicieron la marcha y otras 86 colaboraron pero no anduvieron el camino. Un evento que contó con muchísimas empresas colaboradoras cuya aportación servirá para esa reforestación. La intención era lo primero adquirir ejemplares de árboles autóctonos para su posterior plantación. Lo harán en colaboración con diferentes administraciones, además de teniendo en cuenta a empresas, que radican en la zona, tales como Fundabem y diferentes viveros para que también allí repercuta. Todo un gesto.

Tiempo después y de hecho hace muy poco era Sotalbo (otro de los grandes damnificados) el que mostraba su disponibilidad para ayudar y lo hizo con un multitudinario festival que llevaron a cabo a mediados de septiembre.

600 personas acudieron entonces a la llamada de la solidaridad que también se dirigirá a la reforestación, pero no sólo porque van a contratar un técnico con el dinero recaudado para elaborar un proyecto que les permita empezar a recuperar lo que un día fue su ‘gran’ término municipal y que hoy sigue aguantando las consecuencias del fuego en forma de inundaciones o de cortes de agua. El agua ahora es el problema, por exceso y por defecto, y habrá que intentar recuperar la normalidad con los más de 17.000 euros que recaudaron. Saben que necesitarán mucho más, pero por algo hay que empezar y las administraciones tienen también sus cometidos . Recordamos que el patio del colegio de la localidad fue el escenario de una cita por la que pasaron el grupo de folk segoviano Nuevo Mester de Juglaría, la Asociación Musical El Espigar, Free Folk, el grupo folclórico Avento San Nicolás, el de dulzaina Badut, Vanesa Muela, el grupo folclórico Urdimbre y el de dulzaina Los Rondones así como Los Gaiteros de Sotalbo y Trebejo. En total casi un centenar de artistas unidos por la mejor de las causas.Los 17.000 euros salen de las entradas, de la fila 0, de las ventas que entonces hizo el bar o de la de pulseras y otros artículos. Tras la organización, la Asociación Cultural de Sotalbo impulsora deese exitoso ‘Sotalbo Resurge’.

Cercano en el tiempo, el musical infantil ‘Antoine’ que se celebró hace unos días en el palacio de congresos y exposiciones Lienzo Norte y cuya recaudación también se vuelca con los afectados del incendio de La Paramera. La Diputación de Ávila gestionará ese dinero que se logró y que se cifra en 4.620 euros, tal y como apuntaron desde la institución provincial.

La respuesta sin duda está siendo maravillosa y aunque no sea en modo de festivales solidarios no podemos olvidar que cuando el fuego aún estaba arrasándolo todo, agricultores, ganaderos y afectados de la zona recibieron de no pocos lugares de la geografía española ayudas en especie, con alimento para el ganado, bebida y abrevaderos para los animales pero también donaciones para las personas. Sin duda la gente ha sabido estar donde tenía que estar y han sido y siguen siendo muchos los que se mueven por la causa y para recuperar una normalidad que, por unas cosas u otras, se nos arrebata.