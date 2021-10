Ávila registró una denuncia al día por violencia de género

Ávila registró prácticamente una denuncia al día por violencia de género en el primer semestre del año. Los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que entre enero y junio hubo en Ávila 173 denuncias, 90 en el primer trimestre y 83 en el segundo. Si se compara con lo sucedido hace un año, especialmente en el segundo trimestre cuando la pandemia ya dejaba notar sus efectos, se ve un aumento de las denuncias, que pasaron de 67 a 83 en la comparativa entre los meses de abril y junio de 2020 y 2021.

Lo mismo se puede decir en cuanto a las órdenes de protección. Hasta el mes de junio de este año se contabilizan 72 de estas órdenes incoadas. El aumento en el segundo trimestre del año se sitúa desde las 23 de 2020 a las 33 de este año. De esas 33 incoadas, 28 fueron concedidas y cinco denegadas.

Aunque normalmente las denuncias y las órdenes de protección son dos de los indicadores principales que se miden para conocer la violencia de género, no se pueden olvidar otras como las medidas de protección, ya sean del ámbito penal o del civil.

Los datos del segundo trimestre de este año, los últimos publicados por el CGPJ, señalan, en el ámbito penal, que en dos ocasiones se decretó la privación de libertad, en cinco la salida de domicilio y el 28 el alejamiento. También destacan los 28 casos de prohibición de comunicación.

En la parte civil, en diez ocasiones hubo atribución de la vivienda, en dos suspensión del régimen de visitas, el mismo número que suspensiones de guardia y custodia y en 13 se determinó prestación por alimentos.

Respecto a los hombres que fueron enjuiciados, de los siete casos, hubo cuatro condenas (tres españoles y un extranjero) y tres absoluciones.

Una de las fórmulas que tienen las mujeres para pedir ayuda ante casos de violencia de género se encuentra en el número ‘016’. En el caso de Ávila, durante el primer semestre del año se realizaron 150 llamadas a este número. Aquí se da la circunstancia que son menos de las que hubo en el mismo periodo de 2020, entonces con 162.

Es importante también el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), a través del cual se busca aglutinar toda la protección a las mujeres víctimas de esta violencia. Se hace uniendo a todas las instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género, integrando toda la información de interés que se estime necesaria, haciendo predicción del riesgo y con el correspondiente seguimiento en todo el territorio nacional. Además se mantiene una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a través del Subsistema de Notificaciones Automatizadas, cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima.

Dentro de este sistema se incluyen, con datos del mes de julio, los últimos disponibles, a 220 casos en Ávila, de ellos 126 mujeres con protección. En el sistema se divide la protección según haya riesgo no apreciado, bajo, medio, alto o extremo, incluyendo algún tipo de protección desde el bajo. En Ávila no hay ningún caso de riesgo extremo pero sí tres de alto y 24 de medio. A ello se unen 99 casos de riesgo bajo y 94 dentro de no apreciado.

En cuanto a las usuarias de Atenpro (Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género), 36 mujeres disponen de él en Ávila, más o menos la misma cifra que hace un año, cuando eran 37. Atenpro es una modalidad de servicio que ofrece a las víctimas de violencia de género una atención inmediata, ante las eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren.