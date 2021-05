La lavandería no se cierra

Este fin de semana el sindicato CCOO denunciaba que las obras para acometer la implantación de la radioterapia en Ávila y en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles daría al traste con un servicio de lavandería que se va a cerrar y con ello desaparecerán 20 puestos de trabajo. Preguntado por ello la responsable de Atención Especializada, Isabel Martiño, aseguró que había que esperar porque hasta hoy lunes no era la reunión con la Junta de personal para tratar el asunto. Aún así avanzó que el servicio no se cierra, que «la lavandería se cierra por motivos técnicos (por las obras de radioterapia) pero eso no quiere decir que el personal se rescinda, el personal va a quedarse en su puesto de trabajo en el caso de los fijos e interinos y el resto serán reubicados y hsata ahí lo que podemos decir hoy porque hay que hablarlo un poco más despacio».

En cualquier caso tenía claro que este asunto podría ser tratado en una rueda de prensa más específica porque «es el comentario de un sindicato» y se ha producido antes de la reunión de la Junta de Personal que como decíamos estaba marcada para la jornada de ayer. Por lo que apuntó que podrán llegar a posterior las conclusiones de ese encuentro.