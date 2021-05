Esta semana se llamará a los de 1962, si hay vacunas

Entramos en una semana importante de vacunaciones en la provincia de Ávila y por ello desde la Delegación Territorial de la Junta convocaron una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de los planes para estos días.El ritmo en la inoculación de suero a la población también es rápido, apuntaban. A día de hoy se han dispensado 102.000 dosis (con las que se ha llegado a un 41% de la población) y que suponen el 91,9% de las recibidas y un poco por encima del porcentaje regional, que es del 91,1.

Además hasta ahora son 36.800 las personas (un 22% de la población de la provincia) las que ya tienen la pauta completa de vacunación, destacaban los responsables sanitarios en la convocatoria, capitaneados por el delegado, José Francisco Hernández Herrero, pero junto a quien estaba el gerente territorial de salud, Luis González Maroto y las responsables de Primaria, Ana Arconada y de Especializada, Isabel Martiño.

La intención es que, dependiendo de que lleguen vacunas, algo que compete al Ministerio de Sanidad y por tanto al Estado, a finales de semana estén llamando a vacunar a aquellas personas nacidas en 1961 y por tanto bajar ya de la barrera de los 60 años y empezar con los de 50 a 59. Ahora bien la previsión es que lleguen algo menos de las cinco mil vacunas, apuntaba el delegado. «Un buen número pero no el que sería necesario».

Esta semana será intensa decíamos puesto que este lunes hubo un llamamiento en la Zona Básica de Salud de Arévalo para la inoculación de segundas dosis a 300 personas; el martes será para la segunda dosis de 400 personas en la Zona Básica de Salud de Cebreros y ya de cara a jueves, sábado y domingo el llamamiento será en la capital. El horario como es habitual de 9 a 21 horas a razón de una hora por mes (a las 9 los de enero, a las 10 los de febrero y así sucesivamente) y para aquellas personas nacidas en los años 1952 (el jueves), 1953 (el sábado) y 1954 (el domingo).

Además aunque no hay citaciones personales en esta ocasión y como es habitual aquellas personas que no acudieron a su convocatoria el lunes, martes o el miércoles, pero que ya fueron llamados a ellas pueden acudir al punto fijo del Hospital Provincial. Se trata de lo que han dado en llamar «los arrastres». Para los que no estuvieron fuera por la razón que fuera «que se den por convocados» decía el delegado.

Hablamos de la Zona Básica de Salud de Ávila y por tanto de los municipios de Ávila capital y de San Pedro del Arroyo, Muñico, Muñana, Ávila Rural, Burgohondo y Las Navas del Marqués.

Y es que si algo destacó Hernández Herrero fue la importancia de acudir a vacunarse porque «nos protege a nosotros y también a nuestro entorno» y es importante disipar dudas sobre este gesto porque «las vacunas, todas, son seguras», añadía al tiempo que afirmaba que es mejora acudir a vacunarse que pensar en los efectos secundarios.

Estimaba el delegado que si todo va según lo esperado el objetivo es que para julio/agosto se haya alcalzado la inmunidad de grupo tan deseada porque consideraba que desde la Junta se ha demostrado «la capacidad de los profesionales al 100 por cien en su horario».

El gerente territorial de salud por su parte profundizó en las tasas de incidencia que son de 102 casos a 14 días y de 47 casos a siete días una evolución «contenida» del virus, aseguró y que «esperamos evolucione favorablemente, si bien no recoge las consecuencias del decaimiento del estado de alarma», aun así se confesó «relativamente optimista».