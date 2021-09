Retorno de Víctor Rodríguez en un luctuoso fin de semana

El piloto abulense Víctor Rodríguez retornó al Campeonato del Mundo de Superbikes, en su categoría Worldssp300, compitiendo en el fin de semana celebrado en Jerez, que estuvo marcado por el fallecimiento del piloto de 15 años Dean Berta Viñales, compañero de parrilla del abulense, al que le unía una buena amistad.

De hecho, Rodríguez quiso despedirse de Viñales a través de su cuenta oficial de Twitter con un mensaje en el que daba las gracias a su amigo Dean por «darme fuerzas y empujarme. Te he sentido en cada curva y quiero que sepas que la carrera de hoy es para ti y para toda tu familia y equipo». En otro mensaje se lamentaba afirmando que «No puede ser, descansa en paz amigo. Te voy a echar mucho de menos, gracias por todas nuestras risas y charlas, en lo circuitos y fuera de ellos. He disfrutado cada segundo a tu lado. 15 años, no es nada justo. Nunca te olvidare hermano, vuela alto».

El abulense, después de quedarse fuera del equipo Smrz Racing, encontró para la carrera de Jerez un hueco en el Team Machado con una Yamaha YZF RB, con la que quedó 19º en la primera carrera y 15º en la segunda, sumando dos puntos para situarse en el puesto 28 del Mundial con 15 puntos.

Ahora Rodríguez espera poder cerrar el calendario del Mundial, que acaba el próximo fin de semana en Portugal, aunque de momento no tiene asegurado el poder hacerlo.