Cs quiere "recuperar la ilusión" en un proyecto "necesario"

La coordinadora autonómica de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, abogó por “recuperar la ilusión” en torno al proyecto naranja en la comunidad, una “formación sensata, coherente, responsable, moderada, liberal, que no se pasa el día en la pelea y el insulto y que este país necesita más que nunca, dada la polarización existente en la política”, señaló. Villarroel presidió en Ávila el primer Comité Autonómico itinerante de Cs, el cual celebrarán con periodicidad bimensual en todas las provincias para acercarse a “a la ciudadanía, a los afiliados y a los cargos públicos para compartir inquietudes y recoger propuestas para hacer crecer este proyecto tan necesario”.

Preguntada por las expectativas del partido, después de lo sucedido en Cataluña y Madrid, la coordinadora considera que “no es extrapolable” a Castilla y León porque “las circunstancias son diferentes en cada territorio”, para mostrarse “convencida de que hay muchas personas que están deseando votar a Cs”. “La gente va a saber valorar la gestión y la llegada de los profesionales a las administraciones públicas”, dijo Villarroel, quien remarcó que “se ha dado un vuelco total a la comunidad que no hubiera sido posible de no estar Cs en el gobierno”, en ámbitos como la corrupción, la transparencia, el “establecimiento de la concurrencia competitiva de verdad”, “la meritocracia y la modernización de las políticas a una forma de vida del siglo XXI y no del siglo XX”.

Sobre el contenido del comité, mostró el apoyo “sin fisuras” al turismo, “un sector muy castigado por la pandemia y que representa el 12% del PIB nacional y el 13% de los puestos de trabajo”. En este marco, y para ayudar “a la recuperación definitiva”, la coordinadora autonómica de Cs citó algunas de las propuestas de su grupo a nivel nacional, como un bono turístico familiar de 500 euros para que “se puedan recuperar parte de los gastos realizados en el interior del país”; una campaña de promoción turística como destino seguro para “recuperar la confianza”, la ampliación de los ERTE, la eliminación de la cuota de autónomos a los que hayan sufrido la crisis y la “aceleración de la vacunación”. En este sentido, destacó que la región es “referente” y confió en que “el Gobierno nos provea de vacunas”.

Acompañada de la coordinadora provincial de Ávila, Celia Sierra, y la procuradora de Ávila, Inmaculada Gómez, Gemma Villarroel también tuvo otro mensaje para el Gobierno de Sánchez, al mostrar su rechazo a la intención de establecer un sistema de pago para las autovías, algo que en Ávila, por ejemplo, “supondría una doble imposición” y castigaría “a la clase media”. “Al PSOE le queda poco de socialista, de obrero y de español”, aseguró, al “no defender un servicio público como son las infraestructuras” y no defender tampoco el reto “de fijar población”.