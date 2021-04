CCOO, UGT y CSIF se levantan de la Mesa de Sanidad

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT se levantaron de la Mesa Sectorial de Sanidad de hoy ante la "pantomima de una falsa negociación" que, a juicio de las tres organizaciones, llevó la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León a la mesa, puesto que "no tiene una intención real de negociar la equiparación y el incremento salarial de todos los trabajadores de Sacyl".

El objetivo de la Junta con la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad de hoy es, según los tres sindicatos, "blanquear un supuesto 'trato' precipitado y ocurrente, alcanzado en marzo con una única organización", en relación a Satse, que además "solo incluye a la categoría de enfermería", sin haberse realizado "en un marco de debate adecuado" y generando con ello "agravios y tratos discriminatorios intolerables entre estas mismas profesionales".

"Nos hemos levantado en ese punto del orden del día porque no queremos participar de esta farsa", especifican los tres sindicatos en un comunicado remitido a Ical, en el que insisten en que "lo que debe hacer la Consejería de Sanidad y la Junta es negociar".

Y es que, aunque el punto sexto del orden del día de la convocatoria de la Mesa Sectorial comenzara en su enunciado 'Negociación de la modificación de la Orden de 18 de marzo de 2021 de la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León…', lo cierto es que la Junta "no ha mostrado ninguna intención y voluntad de negociación", según denuncian las tres organizaciones sindicales, que también señalan que "incluso Manuel Mitadiel, gerente regional de Salud, ha reconocido el agravio comparativo que supone este acuerdo y, aun así, no está dispuesto a pedir perdón por subir el sueldo a las enfermeras y al resto no".

"No ha habido ninguna negociación", reiteran desde CSIF, CCOO y UGT, puesto que desde los tres sindicatos se oponen "rotundamente" a la "imposición y chapuza" que consideran es el pacto al que llegaron Ciudadanos y Satse, exigiendo por ello la retirada del punto antes mencionado de la Mesa para "iniciar inmediatamente una negociación real, seria, sin desigualdades ni discriminaciones y para todos los profesionales de Sacyl".

El objetivo es "lograr la equiparación con respecto a otras comunidades autónomas" a través de una revisión y mejora de las retribuciones de "todas las categorías de Sanidad" con el fin de "dignificar a todos los profesionales de Sacyl, que han demostrado, especialmente en este momento de pandemia, que merecen mucho más y no una discriminación salarial como la que parece que quiere llevar a cabo la Consejería de Sanidad".

"No queremos más desigualdades y más maltrato a los profesionales de la Sanidad", explicitan las tres organizaciones sindicales, para quienes estos profesionales "han tenido que soportar que no se devolvieran las 35 horas, a pesar de haberse firmado un acuerdo; que no haya una resolución normal y a tiempo de los procesos de Carrera Profesional; haber perdido poder adquisitivo al no recuperar los recortes de las pagas extraordinarias y de otras retribuciones; o que se retrasen una y otra vez la resolución de los procesos selectivos y de bolsas de contratación”.

Por todo ello, y ante "el incumplimiento de lo que debe ser la negociación colectiva, las irregularidades del documento presentado y ante el desistimiento del gerente regional de Salud de Castilla y León por velar por la equidad de trato" de los funcionarios públicos, UGT, CSIF y CCOO iniciarán "las acciones legales y reivindicativas necesarias, con el fin de que se inicie una negociación real para todos los empleados de Sacyl".