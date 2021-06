Se reabren los parques infantiles y las fuentes públicas

El Ayuntamiento de Ávila reabre oficialmente este lunes los parques infantiles y las fuentes públicas tras el descenso a nivel 1 de la alerta sanitaria por la COVID-19. El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha firmado el decreto de reapertura, que entra en vigor este lunes y que afecta a los parques infantiles de titularidad municipal, así como a las fuentes públicas existentes en el término, tanto en la ciudad como en los barrios anexionados.

El decreto señala que la ciudadanía deberá observar de forma estricta las condiciones y medidas de seguridad, higiene y distanciamiento existentes.

El Ayuntamiento de Ávila decretó el pasado 15 de agosto el cierre de los parques infantiles con el objetivo de velar por la seguridad de los más pequeños y sus familias, cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. No obstante, desde hace un tiempo la gran mayoría de los parques han permanecido abiertos y en uso. Ante esta situación, y tras las peticiones de una apertura oficial por parte de otros grupos políticos, el equipo de gobierno explicó que no podía proceder a la reapertura oficial porque la normativa obligaba a una desinfección diaria de todas las instalaciones y no se podía afrontar la medida, por lo que pidió a la Junta una modificación. Ahora, con la bajada al nivel 1 de alerta, se materializa la medida.