El PSOE pide atención a alumnos con necesidades sanitarias

La procuradora del PSOE de Ávila en las Cortes autonómicas, Soraya Blázquez, critica el incumplimiento de la normativa que regula las medidas dirigidas al alumnado escolarizado con necesidades sanitarias o socio sanitarias, entre los que se incluyen niños operados quirúrgicamente o en cuyos hogares hay riesgo por covid, y pide a la Junta de Castilla y León que garantice su el próximo curso.

Soraya Blázquez defendió en la Comisión de Educación del Parlamento autonómico una Proposición No de Ley del Grupo Socialista en este sentido, que no ha salido adelante, aseguran los socialistas en una nota de prensa, por el rechazo de PP y Cs, circunstancia que la procuradora abulense lamenta, sobre todo porque “no convencen” las explicaciones de los partidos que sustentan el Gobierno de la Junta cuando se escudan en que no hay profesores para cubrir las necesidades.

“Si no hay profesores, no es porque no haya gente dispuesta, sino porque las condiciones que pone sobre la mesa la Junta de Castilla y León no son aceptables para los posibles interesados”, afirma la parlamentaria socialista antes de reclamar a la Consejería de Educación “un mínimo de voluntad y de previsión” para que en el curso académico 2021-2022 se cumpla la normativa fijando horas y contratando más profesores para los alumnos con necesidades sanitarias o sociosanitarias.

A la escasez de horas y a la falta de profesorado, puntualiza, se suma el hecho de que las clases se impartan de manera telemática y no sean presenciales, como así determina la normativa, lo que en muchos casos supone un inconveniente por las dificultades de acceso a internet que existen en el medio rural.

“La educación no es un gasto, es una inversión que debe prevalecer, más cuando se trata de alumnos vulnerables” según Soraya Blázquez, quien también considera que sería conveniente dar prioridad a estos alumnos en el acceso a los programas de refuerzo educativo, como sí han hecho otras comunidades autónomas, que en este asunto llevan ventaja a Castilla y León.