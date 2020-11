Los concertados refuerzan su unión y anuncian movilizaciones

La unión hace la fuerza, dicen. Y eso es lo que han hecho los diez colegios concertados de la provincia abulense, unirse, en su lucha contra la reforma de la ley educativa que está llevando a cabo la controvertida ministra Celaá.

La tarde del pasado miércoles, los directores de los diez colegios así como los representantes de sus asociaciones de padres y madres de alumnos se reunieron de manera telemática para hacer reforzar y hacer aún más visible la unión de la escuela concertada abulense que, anuncian, se reflejará en diversas acciones a lo largo del mes de noviembre así como en posibles movilizaciones junto a las familias.

De momento, los centros ya han comenzado a llevar a cabo acciones puntuales, como el reparto y colocación de lazos naranjas en las fachadas de los centros, minutos de silencio o la colocación de pupitres en distintas calles de la ciudad, como ya vimos hace unos días en el colegio Milagrosa Las Nieves.

«La propuesta de ley educativa que llegará al senado el jueves 19 de noviembre se ha gestado en un plazo de tiempo récord durante la situación de emergencia sanitaria que vive nuestro país», denuncian los responsables de los centros educativos de Ávila en el comunicado remitido a los medios. «En este tiempo no se ha tenido en cuenta la opinión y ponencias de expertos educativos como sí se realizó en las anteriores reformas educativas», prosiguen denunciando.

Y critican también el hecho de que «las medidas propuestas en esta ley no sólo suponen un ataque a la escuela concertada, sino también a la libertad de decisión de todas las familias, las cuales perderían el derecho de elegir el centro educativo de sus hijos, entre otras muchas modificaciones en los distintos ámbitos de la educación».

Desde los colegios concertados de Ávila se recuerda que a los diez centros de la provincia acuden cada día 6.000 alumnos, así como que en ellos trabajan cerca de mil personas, entre profesores y personal no docente.

?En Ávila capital, hablamos de cinco centros educativos: los colegios diocesanos Asunción de Nuestra Señoray Pablo VI, el colegio Milagrosa Las Nieves, el Santísimo Rosario y el colegio infantil Sagrada Familia.

?En la provincia, Ávila cuenta con el Centro de Formación Profesional Juan XXIII (La Serrada); el Colegio Amor de Dios (Arévalo); el Seminario Salesiano San Juan Bosco (Arévalo): el Colegio Divina Pastora (Arenas de San Pedro); y el Colegio Santísima Trinidad (El Tiemblo).