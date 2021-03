La Semana Santa abre con la caridad como seña de identidad

La Semana Santa de Ávila 2021 alzó el telón de manera oficial, en una edición que de nuevo estará marcada por la pandemia. Y lo hizo en la Catedral de Ávila, que acogió el pregón y la presentación de su cartel. Un acto sobrio, marcado por las restricciones que toca vivir por la pandemia, con la presencia de las autoridades (entre ellas el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, el vicesecretario de Administración Local, Héctor Palencia, o el diputado de Cultura, Eduardo Duque, entre otros), miembros de la Junta de Semana Santa y un nutrido grupo de fieles, que cumplieron escrupulosamente las medidas de seguridad sanitaria impuestas, y que se mostró al conjunto de la ciudadanía abulense a través de las redes sociales.

En un año donde la Semana Santa no volverá a salir a las calles de la ciudad, el presidente de la Junta de Semana Santa de Ávila, Ernesto José Gómez Ferreras, que hizo de maestro de ceremonias, aseguró, en declaraciones a los medios antes de comenzar el acto, que «no queríamos dejar de hacer el pregón de la Semana Santa, aunque no de la manera que lo venimos haciendo tradicionalmente», en tres sedes y con tres pregoneros que van rotando. En esta ocasión, lo quisieron centrar en la caridad y para ello eligieron como pregonero a Antonio Luis Nicolás Marín, capellán del Complejo Asistencial de Ávila y delegado episcopal de Cáritas. Y apuntó que «no deja de ser la seña de identidad de nuestra religión, el compromiso caritativo, entendiendo por caridad no dar lo que nos sobra, sino el compartir, que es lo que queremos significar en este pregón».

En ese pregón, explicó Antonio Luis Nicolás Marín antes de pronunciarlo, «el eje transversal» giró en tornó a «la obediencia ante la situación que estamos atravesando», y lo presentó «desde la fe y desde el compromiso social, lo que supone que, en un momento como el que vivimos, el respetar y el obedecer es lo que nos va a salvar». Y aunque se está viviendo una mejoría, abogó por «apelar al compromiso». Al mismo tiempo, señaló que existe «una oportunidad» para vivir la Semana Santa «hacia dentro», «en profundidad y sin menoscabo de poder disfrutarla de una manera distinta».

Al mismo tiempo en el acto se presentó el cartel que ilustrará la Semana de Pasión abulense y en esta oportunidad se escogió un dibujo a plumilla obra de Francisco Garcinuño, secretario de la Peña Taurina Abulense, que muestra «la salida de la procesión de la Soledad» el Sábado Santo. Ese dibujo lo donó a beneficio del programa Cruz Roja Responde y, tras subastarse en un acto social, fue adquirido por la Junta de Semana Santa, y dado que el año pasado no pudo celebrarse la XXIX edición del Concurso de Fotografía Religiosa Abulense, se decantaron por esa imagen para ilustrar esta Semana Santa.

Previamente dirigió unas breves palabras a los presentes el alcalde de Ávila que precisó que «estamos a las puertas de una Semana Santa diferente, marcada por la pandemia» y afirmó que «los abulenses disfrutaremos una vez más» de ella, «con recogimiento, en este caso sin poder salir a las calles, una triste noticia para todos los cofrades, hermanos, patronos de las distintas cofradías, hermandades y patronatos de la ciudad de Ávila, pero desde luego ahora tiene que primar la cuestión de la salud». No obstante, mostró su confianza en que «será la última Semana Santa que tengamos que celebrar en estas condiciones, con recogimiento, pero a la vez con alegría».

De igual modo, el obispo de Ávila en su breve intervención destacó el «gesto» de contar con el delegado episcopal de Cáritas para ofrecer el pregón, y recalcó que «el cristianismo nos ha dado una dimensión, una cultura, una manera de entendernos y de entender la vida y de entender a Dios, y esa es la cultura de nuestro pueblo, aunque a muchos les pueda pesar».

Gil Tamayo defendió que «la confesionalidad es del estado, no lo es de los ciudadanos, que en el ejercicio de su libertad, como uno de sus derechos fundamentales, ejercen la libertad religiosa», y apuntó que «a nadie se le puede imponer una fe, pero a nadie se le puede impedir que la ejerza, que la manifieste, con respeto, como dice nuestra Constitución». A s uvez, destacó que «el trasfondo de estas fiestas, que no son un reclamo costumbrista solo, que no son un reclamo turístico solo, sino son la expresión de la fe y de la identidad del pueblo, el nuestro, con su sencillez, pero al mismo tiempo con la fortaleza de que quiere manifestar lo que lleva dentro».

Finalmente, recordó que este próximo sábado se cumple un año desde que ingresó en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles afectado por la covid-19 y aprovechó la ocasión para dar las gracias «a la buena gente de Ávil», a todo el personal del Complejo Asistencial, y tras agradecer también «a Dios tener una mejor Semana Santa que la anterior», mostró su confianza en que «tendremos una mejor al año que viene», pero para ello «vamos a esforzarnos todos para que así sea», invocando a la unidad de acción de todos.

Para finalizar este acto de arranque de la Semana Santa 2021, el organista de la Catedral de Ávila, Francisco Javier López García, puso el broche final con su actuación.