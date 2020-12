El PP urge a contar con un plan de empleo municipal

“El suma y sigue del paro en la ciudad de Ávila, que ya alcanza las 4.311 personas en situación de desempleo, requiere de una política audaz y comprometida con un problema real y muy grave para la sociedad abulense”. Es la valoración del portavoz del PP en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Ávila, Mario Ayuso, tras conocerse los datos del empleo en la capital durante el pasado mes de noviembre. El edil popular califica la situación de “sangría”, señala que “se debe tratar de atajar también desde el Consistorio” e insiste en que “el equipo de Gobierno tiene que dedicarse directamente a todos esos abulenses que necesitan un trabajo”. Durante el pasado mes, el desempleo subió en 128 personas respecto a octubre, es decir, un 3,06%.

Ese dato coloca a Ávila como la octava capital de provincia de toda España donde más creció el paro en noviembre. “Sólo siete capitales tuvieron peores datos que la nuestra”, apunta Ayuso, que recuerda que el acumulado del año supone que “en los once primeros meses de 2020 en Ávila capital el desempleo subió en 524 personas, lo que significa un incremento del 13,84%”.

Ante este panorama, Mario Ayuso vuelve a lamentar que “el alcalde eliminase el pasado mayo la línea para el fomento del empleo estable para el año 2020, dotada de 200.000 euros, algo inexplicable en un momento de profunda crisis como este, cuando el paro es uno de los principales problemas sociales”.

En este sentido, también considera “un grave error que el equipo de gobierno, incomprensiblemente, votase en contra de la moción presentada por nuestro Grupo en el Pleno municipal de junio para que el Ayuntamiento elaborase un plan estratégico de fomento del empleo”. Para Ayuso, “aunque el alcalde se empeñe en hacer como que no ve esta realidad o sienta que no va con él, Ávila no puede esperar más a tener un plan de empleo municipal”, sentencia.

El portavoz de Hacienda de los populares en el Consistorio insiste, además, en que “el equipo de gobierno debe tomar conciencia del drama humano de las 4.311 personas que a día de hoy sufren el desempleo en nuestra ciudad” y “tiene la obligación de tomar todas las medidas al alcance de su mano para paliar esta dolorosa situación, pues el tiempo apremia para que, de una vez por todas, actúen y abandonen su habitual inacción”.