Tudanca reprocha a la Junta que no tenga plan de desescalada

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, criticó hoy que la Junta no tenga un plan de desescalada claro y le reprochó la ausencia de un plan de ayudas específico para el sector de la hostelería. “Ayer, por fin, se reunieron con los hosteleros. Lo hizo el presidente, el señor Igea, porque el otro presidente, el que lo es sobre el papel, ni siquiera da la cara y sigue sin darla entre los sectores afectados”, comentó Tudanca en declaraciones recogidas por Ical, quien criticó el hecho de que “se reunieron para decirles que siguen sin un plan para la desescalada que dé certidumbres a todo el sector de la hostelería y el comercio, y que siguen sin aprobar ni una sola ayuda para ningún sector afectad desde el mes de marzo”.

Acerca de este encuentro, el portavoz del PSOE en las Cortes comentó que “no se puede hacer una valoración más dura que la de los propios hosteleros cuando salieron. Dijeron que la Junta no tiene plan de desescalada como no lo hay para el conjunto de la Comunidad”. “Salieron -continuó- con las mismas ayudas con las que habían entrado: ninguna”. Tudanca se preguntó entonces que “si no ayudan a los hosteleros, si no tienen un plan que dé certidumbre a los sectores afectados por las restricciones en la lucha contra la pandemia ¿para qué sirve la Junta?”.

Además, el dirigente socialista destacó que lo que considera contradicciones del Ejecutivo autonómico. “Ya no sabemos, porque Igea dice una cosa y Mañueco otra, si vamos a abrir el puente o no vamos a abrir, si quieren salvar la Navidad o no… No pueden jugar así con los anhelos de la gente en una situación tan dramática”, remarcó.

Por todo ello, Tudanca exigió a la Junta que recifique “de forma inmediata” y le pidió “un poco de humildad”, dado que es la Comunidad más afectada por la pandemia desde marzo “y ellos, lejos de hacer, algún tipo de autocrítica y de evaluar por qué no están funcionando las medidas que se ponen en marcha, siguen insistiendo únicamente en que son los mejores, los más rápidos, los que han adoptado medidas”. “Algo no estaremos haciendo bien para que Castilla y León tenga los datos de contagios, de fallecidos, de colapso hospitalario y de deterioro de la sanidad que estamos teniendo”, señaló.

Asimismo, reclamó un ”plan de choque con ayudas directas a la hostelería”, al tiempo que exigió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “y al que verdaderamente manda en esta Comunidad, que es el señor Igea” que tomen una decisión “de forma inmediata”.

Tudanca se refirió a la “situación absolutamente dramática que están viviendo los hosteleros de Castilla y León” después de que “la Junta decretó el cierre de toda la hostelería y lo hizo ‘sine die' y sin establecer ninguna ayuda directa a un sector que no necesita más créditos, sino que necesita ayudas directas de manera inmediata”.

El secretario regional del PSOE recordó que el Gobierno regional “hace una semana votó en contra de una propuesta socialista en las Cortes en la que proponíamos un plan de ayudas directas de 40 millones de euros y de entre 150 y 300 euros semanales para pymes y autónomos mientras dure el cierre, junto con un decreto que regulara los alquileres de los locales. Votaron en contra sin alternativa y sin aprobar ni una medida complementaria”.

A preguntas de los periodistas, Tudanca se refirió también a la campaña de vacunación anunciada por el Gobierno central afirmando que “el presidente del Gobierno le dio una buena noticia a este país. La vacuna está cada vez más cerca y este país y el conjunto de los países europeos están preparados para que la vacunación se haga de forma coordinada, unida y que llegue a todos los rincones de la población. El sistema sanitario público español es lo suficientemente capaz para que se haga una vacunación extensiva y correcta a todos los españoles. Espero coordinación y unidad y que cuanto antes esto se inicie para que todos tengamos más tranquilidad de la que hemos tenido a lo largo de este año”.