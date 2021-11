La limpieza del Burguillo suma otro tanto

Cansado pero contento. No es para menos. Un año más y ya son cuatro Gustavo Méndez organizó otra limpieza en los alrededores del pantano de El Burguillo para liberarlo de la basura acumulada en los últimos meses y, para la ocasión, ha contado con casi 300 voluntarios que llenaron más de 3.000 bolsas con hasta 6.000 kilogramos de desperdicios. Evidentemente los restos más voluminosos no cabían en esas bolsas y hubo que desalojarlos de otra manera (grúa, remolques o camiones, mediante),pero lo importante es lograr una zona mucho más limpia para el disfrute. Cierto es y así lo asegura Méndez que «este año se notaba menos basura en la zona». También es verdad que hubo algún voluntario menos y no se pudo llegar a tantos lugares, pero lo importante es que un año más se ha salido con la suya y que no es otra que sumar fuerzas y limpiar uno de los grandes pulmones de la provincia y de las zonas que más disfrutan abulenses y visitantes. Precisamente por ello hay que destacar que los voluntarios son de aquí, de la provincia pero también que han sumado las manos de vecinos de Toledo, de Salamanca o de Madrid. Contaba.

Por supuesto que Méndez no ha estado sólo y es que con el paso de los años, a base de insistir o simplemente de hacer las cosas bien, son muchos los que se han arrimado a un proyecto que gusta. Así, poco a poco instituciones, particulares, multinacionales como Coca Cola y no pocos patrocinadores privados aportan a la causa: ya sea con material para la limpieza, con vehículos o amenizando esta iniciativa a base de buena música. De hecho en esta ocasión además de una comida multitudinaria, que llegó tras el esfuerzo, todos los que quisieron pudieron disfrutar de varios conciertos como el de la Poptelera, cuyo cantante es uno de los finalistas de Operación Triunfo 3 o de la Banda del Capitán Inhumano. Todo suma, nada sobra, todos nos beneficiamos de tener un lugar como el entorno del embalse mucho más limpio para su disfrute y además prometen volver al menos un año más a dejarlo, sencillamente cómo debe estar. Al menos ese es el compromiso a corto plazo que deja Gustavo Méndez en declaraciones a Diario de Ávila. Muy de agradecer su actitud y la de todos los que han sumado para que esta limpieza sume otro tanto más.