Prohibido fumar en terrazas y consumir en barra desde hoy

Castilla y León endurece las restricciones para frenar el avance del coronavirus y desde este viernes no se podrá fumar en las terrazas de los bares «de manera radical», se prohibirá el consumo en la barra de los locales y se limitará a seis personas las reuniones privadas. Así lo anunció el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que advirtió de que se van a intensificar las medidas y su control en Castilla y León y reclamó que las mismas sean iguales para todo el país. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, recalcó que la medida es de aplicación en todos los bares, cafeterías y locales de restauración de la Comunidad, con independencias de las circunstancias.

El portavoz de la Junta señaló al respecto que han puesto a funcionar todos los servicios de inspección de la Administración y a día de hoy hay más de 8.400 denuncias, de los que 1.400 expedientes corresponden a competencias de la Junta por covid-19 y se están abriendo expedientes sancionadores con sanciones que pueden llegar a los 120.000 euros. «Vamos a ser inflexibles con este asunto», porque desde el Gobierno quieren que todo el mundo entienda que no van a permitir que se ponga en juego la salud ni la vida de la gente por la culpa de unos pocos. «La seguridad de todos depende del comportamiento individual de cada uno», concluyó.

En cuanto a eventos previstos como el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, previsto en Valladolid del 9 al 11 de noviembre, Igea cree que es «complicado» que se celebre este certamen «sin barra» pero aclaró que no va a solicitar concretamente su suspensión sino al Ayuntamiento vallisoletano, al igual que al de León y todos los de la Comunidad que permanezcan las barras cerradas, se mantengan las distancias de seguridad y, mientras no haya otras disposiciones, apuntó que las medidas son «iguales para todos, independientemente de las circunstancias».

Ayudas a la hostelería

Por otro lado, dada la situación y ante la crisis y ante la petición de ayudas y planes de rescate de los hoteleros, el vicepresidente de la Junta recordó que ya hay muchas cosas contempladas, abiertas líneas de financiación en colaboración con Iberaval, por ejemplo, pero también se pretenden incluir en el plan de choque que se está negociando en el marco del Diálogo Social. Francisco Igea añadió que son conscientes de que son los sectores más afectados, con la hostelería «a la cabeza», y el compromiso es prestar la ayuda más efectiva para su mantenimiento.

Por su parte, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, recordó durante su intervención que han pedido a la hostelería y establecimientos comerciales que fueran cómplices y explicitaran el aforo en las puertas de sus locales para que se sepa cuánta gente puede haber y si el aforo está completo no se entre.

Casado reiteró que se está en una situación de emergencia sanitaria y es «importantísimo» ser respetuosos con las «burbujas domésticas», mantener las unidades de convivencia y medir mucho «burbujas sociales», personas con las que se está por trabajo u otras razones, y minimizar el contacto lo máximo posible.

Más restricciones

Además, e grupo de expertos de Castilla y León frente a la covid-19 ha solicitado a la Junta progresar en medidas más restrictivas como está ocurriendo en otras autonomías de España.

«El toque de queda puede ser una medida eficaz para frenar los contagios»

Francisco Igea y Verónica Casado consideraron que el toque de queda que ya se ha implantado en Francia puede ser una medida «eficaz» para frenar la transmisión del virus, ahora en niveles «preocupantes». La titular sanitaria defendió la necesidad de «actuar pronto» ante los niveles de contagio registrados en el conjunto del país, por lo que avaló la adopción de medidas de forma conjunta. Sobre la posibilidad de implantar un toque de queda en el conjunto del país, fue una de las cuestiones que, según Casado, se planteó este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud aunque finalmente no se adoptó la medida.