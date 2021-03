De casa al cole

Lucía empezó el cole el pasado septiembre. No necesitó ir a la guarde en ningún momento, con lo que pasó la pandemia en casa con sus padres. El primer día, a las puertas del patio, se juntaban los nervios, sobre todo de Martina, su madre, por el primer día y por el temor a lo que pudiera pasar en plena pandemia de la COVID-19. Hoy, seis meses después, las sonrisas se intuyen a través de las mascarillas y las miradas lo dicen todo. La niña sale feliz cada día de la escuela y la madre respira tranquila porque hasta ahora el curso está discurriendo sin sobresaltos. Lucía no ha faltado a clase ni un solo día, se pone solita su mascarilla al final de la jornada y ha asumido lo importante que es echarse gel para tener las manitas limpias al entrar, al salir o a la vuelta del recreo tras tomar el almuerzo.

Y así empieza la jornada. Cada día le toca a un profesor dirigir la fila en la que todos los niños se desinfectan las manos antes de ocupar sus pupitres. Ahora susurrar con el compañero de al lado o intentar copiarle la solución del problema de mates se antoja más complicado que antes porque la distancia entre cada uno es mayor.

Martín va a a cuarto de Primaria y este curso tenía muchas ganas de regresar al cole, sobre todo, por volver a estar con los amigos. «Al principio estar en casa estaba bien, pero luego ya era un rollo. Me gusta más venir aquí, aunque me cuesta mucho despertarme por las mañanas», cuenta. Eso sí, echa mucho de menos jugar al fútbol. Los deportes de contacto este año no se pueden practicar ni en los descansos ni en las clases de Educación Física, lo que sienten muchos chavales.

Alberto imparte esta asignatura en cuarto, quinto y sexto de Primaria y comenta que este año está siendo un poco más complicado en ese sentido. «Tuvimos que estructurar la programación antes de empezar de una manera diferente. Los niños no se pueden juntar en equipos como antes, no se pueden usar balones, aros, colchonetas sin desinfectarlos y esto limita un poco, pero nada que no se arregle con imaginación», explica. Él está contento. En sus clases no se ha contagiado hasta ahora ningún niño y muy pocos han estado en cuarentena tras el positivo de alguno de sus padres.

Desde el punto de vista de Alberto, las cosas en los colegios se están haciendo bien. Los niños echaron mucho de menos tener más actividad durante los meses de confinamiento, por lo que ahora «se desfogan» cada vez que llegan al gimnasio. Igualmente, destaca que él se preocupa mucho por la desinfección y la ventilación del área deportiva. «Aunque a veces haga algo de frío, echamos una carrera más, que es lo mejor para entrar en calor», comenta.

Un antes y un después

Estefanía también es maestra y apunta que los meses en los que hubo que dar clase desde casa fueron muy duros, por lo que agradece que este curso las cosas vayan tan bien en las aulas. Que conste, que la «implicación total» de la mayoría de las familias entonces nos ayudó mucho. Hicimos lo que pudimos y salió más o menos bien», afirma. No obstante, cree que «de ninguna manera» podría volverse a ese escenario. Antes habría que buscar alternativas. «Grupos más pequeños, otros sitios, incluso en mi casa aunque fuese de cuatro en cuatro», ofrece.

La experiencia de este último año le ha servido para localizar los «déficit» del sistema educativo, para «ponerse las pilas a nivel informático», para ser conscientes de la «brecha social» que existe entre alumnos de una misma clase y, sobre todo, para reivindicar que la enseñanza «siempre debe ser presencial, sí o sí».

En septiembre se encontró con una clase «con muchas ganas de aprender», con niños de entre ocho y nueve años «necesitados de amigos», con los que las maestras se volcaron en lo emocional, en como vivieron un confinamiento que «tuvo mucho efecto en ellos y les provocó muchos miedos».

El curso «va bien», los pequeños «vienen contentos y no se quejan» porque «llegan con ganas y la mascarilla es lo de menos». «Entran por tandas, tranquilos, se han acostumbrado a las nuevas normas mejor que los adultos», concluye Estefanía.

Maru es directora en un centro escolar público y reconoce que si echa la vista unos meses atrás fue todo «muy complicado». Pero defiende el coraje que el profesorado ha demostrado en todos los casos, incluso cuando asumió una labor «dura y ardua» de comunicación con las familias que, a veces, carecían de medios telemáticos y en muchos casos no contaban con la formación suficiente.

Superada aquella etapa, «ha sido muy gratificante» volver a los centros, subraya la directora, que explica que los meses de docencia a distancia han servido para reivindicar «la necesidad de estar presente» y de contar con espacios suficientes para desarrollar las actividades con seguridad y para ser conscientes de las carencias de las familias, no solo materiales sino en formación digital.

«Hemos aprendido un montón. Es necesario el contacto presencial y el contacto con la naturaleza», defiende, en cuyo centro también asevera que funcionan las medidas de prevención porque no se ha contagiado ningún alumno ni ningún trabajador, ya que los niños que han dado positivo se infectaron en el entorno familiar.