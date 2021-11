Abad pide que se abone lo adeudado a los trabajadores

A las puertas del anunciado primer temporal del invierno en Ávila, el grupo municipal popular reclama al equipo de Gobierno que "abone al personal del Ayuntamiento las cantidades que se le deben por su trabajo durante la gran nevada del pasado mes de enero, causada por la borrasca Filomena", así como "otras labores que se adeudan desde hace en torno a un año".

Explica Miguel Ángel Abad, portavoz del PP en la Comisión de Presidencia, que entre lo pendiente de abonar está "la productividad de la Policía Local, que no ha cobrado las jornadas de diciembre de 2020 ni tampoco el fijo de octubre-diciembre de 2020. También se adeudan horas extras de todo el año 2021 y guardias localizadas a las trabajadoras sociales".

El edil popular recuerda que su grupo municipal ya realizó esta reclamación en la Junta de Gobierno Local del 21 de octubre, pero "la respuesta del equipo de Gobierno no nos parece convincente, pues consiste en poner parches y pagar muy tardíamente, normalmente cuando ve las orejas al lobo y la AEMET anuncia un temporal de nieve inminente".

En cuanto a la solución a este "caos económico en la gestión del personal municipal, insistimos en lo que ya les ha trasladado por escrito hasta el propio Procurador del Común: que la solución es continuar con la RPT que recibieron aprobada inicialmente por la anterior Corporación al tomar posesión en junio de 2019; una RPT que el alcalde en su discurso de investidura se comprometió a impulsar, pero que dejó caducar. Estaría en su mano continuarla, ya que el documento tenía un amplio consenso de las partes política y sindical".

Abad sentencia que "el equipo de Gobierno tiene la solución en su mano, y ya está bien de culpar a diestro y siniestro de lo que no es más que su propia responsabilidad", porque "mientras no se dé una solución global y permanente a la Relación de Puestos de Trabajo, cosa que no ha hecho el equipo de Gobierno en los dos años y medio que lleva en la Alcaldía, continuarán los parches y los retrasos intolerables en los abonos de trabajos a la plantilla".