Igea, al PSOE: "No podemos esperar a quien no quiere hablar"

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, reiteró hoy la posición de “mano tendida” al PSOE pero advirtió a la vez de que no van a “esperar a quien no quiere hablar”, y preguntó a su líder, Luis Tudanca, si está en su alternativa, si la tiene, la eliminación de la cita previa en la atención primeria.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea, que avanzó los colectivos citados mañana a una reunión en la Consejería de Sanidad para consensuar la reordenación de la atención primaria desde el diálogo y la transparencia, lanzó ese mensaje al principal partido de la oposición después de que ayer se abstuviera en las Cortes en la aprobación de la PNL sanitaria de PP y Cs.

“Es incomprensible”, exclamó en relación a la critica del PSOE, al que acusó de no presentar una alternativa para una reordenación considerada como necesaria por las sociedades científicas y profesionales, ala vez que recalcó que no pueden “engañar” a la gente al “prometer lo que no es posible”, porque se crea “fustración”.

Precisamente, retó a Tudanca a decir “si o no” a sí eliminarían la cita previa en la atención primaria e ironizó con que “lo puede proponer en su siguiente programa electoral”. También, le preguntó “qué quiere que se retire” de la estrategia de atención primaria, que recoge medidas del grupo de expertos de que se salió la oposición socialista.

Igea remarcó que la presencialidad en los consultorios está abierta, como demanda el PSOE para sentarse a hablar, y subrayó que avanzan de “la mano” del colegio autonómico de médicos, de enfermería, entre otros, y precisó que mañana se ha convocado a los nueve presidentes de colegios médicos de las provincias a una reunión en la Consejería de Sanidad.

Por último, subrayó que han trabajado “con sentido común” y que no se puede partir de cero cada vez que el “PSOE tenga una pataleta”. “Si el señor Tudanca responde, me doy por satisfecho”, concluyó. También, se mostró convencido de la colaboración de los colegios de médicos, a quienes se cita porque la situación de cada provincia es diferente.