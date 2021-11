Una victoria que ya es muy necesaria

Hay que ganar y hacerlo ya. «Para nosotros volver a sumar un triunfo es muy importante, extremadamente importante. Y que sea lo antes posible».Sencillo y directo resume Carlos Osvaldo Gómez la situación de un Hereda Ávila Auténtica El Bulevar al que le urge volver a saborear un triunfo que no palpa desde que el Ucoga Seguros Chantada pisó el CUMCarlos Sastre hace cuatro jornadas. Desde entonces el equipo se ha ido quedando en la orilla –PorriñoBaloncesto Base, ULEBasket León ySanto Domingo Betanzos– sucesivamente tras un esfuerzo sin premio merecido. Y todo desgasta. Necesita el equipo ganar por muchos motivos, por cristalizar una mejoría en el juego que no acaba de dar sus frutos en resultados, y por una situación en la clasificación que, sin ser aún preocupante, es mejor atajar antes de que la clasificación se rompa y el equipo quede metido en la zona baja. «Estamos a las puertas de la victoria pero no la conseguimos, siempre nos pasa igual» lamenta Carlos Osvaldo, que confía en que este sábado llegue.

«Estamos trabajando para que sea posible» comenta ante la visita del Mundioma MarínPeixegalego –19,00 horas– a un CUMCarlos Sastre donde tendrá el apoyo de su público. «Siempre es importante que los tuyos te arropen en este tipo de situaciones» señala el técnico argentino, que confía en que a los suyos no les pase factura las derrotas de jornadas pasadas, aunque reconoce que «seguramente a los jugadores les venga a la cabeza.Trabajamos para que no ocurra».

No será un duelo sencillo el de este sábado. Los gallegos, un cuadro veterano en estas lides, ha incorporado recientemente a Stefanuto. Dos partidos del ex de CBZamora de LEBPlata y una media de 22 puntos y 12 rebotes por partido. Toda una referencia para los de Iván Villaverde, que solventaron ante el Solgaleo Bosco Salesianos (46-75) los dos tropiezos consecutivos ante el Leclerc Caja Rural y Corinto GijónBasket. «Tienen un juego interior potente».Deberá mostrarse fuerte Ndiaye, que comienza a ser el referente interior de los verderones que se esperaba.

«Mejoramos la anotación pero debemos solucionar errores»

Apuntaba Carlos Osvaldo Gómez hace unas semanas a los problemas de anotación del equipo. Lo solucionaron ante el Santo Domingo Betanzos, donde alcanzaron los 82 puntos, pero no valió para ganar. Hay que dar un paso adelante en la defensa. «Nos pasaron factura errores, situaciones muy fáciles, como ayudas demasiado largas, despistes en un bloqueo... Debemos de estar más concentrados porque es ahí donde estamos fallando» marca el técnico argentino, que reconoce que las rotaciones les está pasando factura al cuadro verderón. «Es ahí donde tenemos un hándicap, nos quedamos cortos».