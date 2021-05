Obligados a salir del Dhaulagiri

Se acabó.Tenía Carlos Soria y sus compañeros de expedición la esperanza de que el Dhaulagiri (8.167 metros) les diera una última oportunidad para tratar de atacar la cima, pero esta vez no serán el viento o la nieve los que priven al veterano montañero abulense –82 años– de conquistar la cima que tanto desea sino la complicada situación sanitaria en la que se encuentra Nepal, ahora mismo un país cerrado por el covid-19, y que han obligado a Carlos Soria a tener que marcharse por seguridad.

«Tenemos unas noticias complicadas. Esta noche hemos recibido un correo de la Embajada Española en India diciéndonos que debemos marcharnos, que la situación en Nepal es muy mala y que si no aprovechamos ahora un vuelo de los que están intentando montar, podemos quedarnos aquí mucho tiempo» explica Carlos Soria desde el campo base del Dhaulagiri en su última comunicación este mismo lunes a través de las redes sociales. Contaba el montañero abulense con que estarían confinados hasta el 30 de mayo en la zona, lo que le daba un margen de tiempo en el que poder buscar la oportunidad de ascender el ochomil. Sin embargo todo se está complicando. «La situación no está clara. Puede que los aeropuertos no se abran a fin de mes y pueden quedar cerrados un mes más» en una advertencia que les dejaría confinados en Nepal ‘sine die’ y que deben evitar. Grito radical de los acontecimientos para el montañero abulense, que reconocía que ya están preparando su salida del campo base. «Estamos recogiendo. La decisión no puede ser otra» lamenta. No es el único problema que reconoce haber encontrado en esta ocasión. «El tiempo está muy mal pero lo más importante ahora es hacer las cosas como es debido» señalaba el abulense en una salida apresurada del Dhaulagiri. «Lo lógico es hacer lo que nos está recomendando la embajada.Desde anoche nos hemos puesto en movimiento para tenerlo todo preparado y salir de aquí lo antes posible».